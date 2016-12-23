Туляки стали чаще обращаться в ломбарды

По итогам 9 месяцев 2016 года объем займов, выданных ломбардами, зарегистрированными в Тульской области, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 15% и превысил 1,6 млрд. рублей. Задолженность жителей региона по основному долгу по предоставленным займам на 30 сентября 2016 года составила 338 млн руб., что на 38% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Количество договоров займа, заключенных ломбардами в январе-сентябре 2016 года, увеличилось по сравнению аналогичном периодом 2015 года на 6% и составило 215 тыс. руб.

Отделение по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу ведет планомерную работу по выявлению и ликвидации недействующих ломбардов. Так в 2016 году в суды было направлено 11 исковых заявлений о ликвидации ломбардов.

Кроме того, Отделение по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу осуществляет дистанционные проверки деятельности ломбардов. В результате выявленных нарушений в 2016 году было выдано 180 предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, возбуждено 22 дела об административных правонарушениях.

На 30 сентября 2016 года на территории Тульской области зарегистрировано 60 ломбардов (в аналогичном периоде 2015 года – 65 ломбардов). Уменьшение количества ломбардов обусловлено добровольной ликвидацией юридических лиц и изменением осуществляемых видов экономической деятельности.