Обмен и продажа валюты: ответы на вопросы жителей региона

Должен ли кассир выдавать клиенту документ, подтверждающий проведение покупки или продажи валюты? Алина Степанова, г. Узловая

- Кассовый работник по окончании операции с наличной иностранной валютой обязан выдать клиенту документ, подтверждающий ее проведение. Исключение составляют операции по приему наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в рублях и в иностранной валюте и по выдаче с этих счетов и вкладов. Также к исключениям относится прием денежных знаков иностранных государств, чеков для направления на инкассо. В этих случаях кассовый работник оформляет и выдает клиенту подтверждающий документ по его просьбе. Документ распечатывается на бумажном носителе и подписывается кассовым работником. Исправления в распечатанном документе не допускаются.

Хотел обменять в банке иностранные монеты (евроценты), оставшиеся после поездки в Европу, но мне отказали. Прав ли банк? Как быть, если мне нужно будет приобрести монеты других стран? Никита Чалый, г. Богородицк

- Банк вправе самостоятельно решать, работать ли ему с монетой иностранных государств. Если же банк принял решение не осуществлять операции с монетой, он вправе отказать в проведении такой операции.

Если банк не работает с монетой иностранных государств, а клиенту нужно получить дробную часть суммы в иностранной валюте (т.е. суммы меньше минимального денежного знака иностранного государства в виде банкнот), обмен осуществляется в рублях по курсу, установленному банком.