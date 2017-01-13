Кредитование юридических лиц

Предприятиям малого и среднего бизнеса Тульской области за январь-октябрь 2016 года выдано кредитов на 29,7 млрд рублей.

За десять месяцев 2016 года в регионе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано кредитов на 474,9 млрд рублей, что несколько выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Наибольший объем кредитов предоставлен организациям обрабатывающего производства – 353,3 млрд рублей. Также значительные объемы кредитов получили организации региона, которые занимаются операциями с недвижимым имуществом (31,4 млрд рублей), производством и распределением электроэнергии, газа и воды (26,9 млрд рублей), а также торговые организации (21,5 млрд рублей).

Предприятиям малого и среднего бизнеса Тульской области за январь-октябрь 2016 года выдано кредитов на 29,7 млрд рублей, что на 5,2% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Общая задолженность по кредитам, выданным тульским юридическим лицам и предпринимателям, на 1 ноября 2016 года составила 204,3 млрд рублей. Наибольший объем задолженности – у организаций обрабатывающих производств (79,5 млрд рублей) и организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (30,8 млрд рублей).

По итогам 10 месяцев 2016 года депозиты юридических лиц региона составили 22,1 млрд рублей, что на 30% превышает показатель такого же периода 2015 года. Средства индивидуальных предпринимателей достигли 2,2 млрд рублей, показав рост на 19,7%.

Для справки: на начало ноября 2016 года на территории Тульской области действовали два региональных банка, девять филиалов банков, головные офисы которых находятся в другом регионе, 306 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы) инорегиональных банков.

Информация о результатах деятельности в январе-октябре текущего года кредитных организаций в регионах, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №11 за 2016 год на официальном сайте www.cbr.ru.