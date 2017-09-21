Деньги с дыркой

Что делать с рваными деньгами?

Время от времени приходится слышать жалобы: невозможно расплатиться старой или рваной банкнотой. Не берут их в магазине, и все тут. Кто прав и что делать?

Сразу скажу, что все зависит от степени повреждения денег. Если банкнота загрязнена, надорвана, имеет потертости, пятна, оттиски штампов, посторонние надписи, утратила углы и края, у вас обязаны принять ее к оплате в любой торговой точке, независимо от формы ее юридического лица. Отказ продавца сделать это незаконен! Имейте это ввиду. Кстати, если продавец хочет дать вам в качестве сдачи поврежденные деньги, вы вправе потребовать заменить их. Закон на стороне клиента!

Что делать, если деньги имеют серьезные повреждения? В таком случае вам остается только отнести банкноту в любой коммерческий банк для обмена. Чтобы деньги обменяли по номиналу, они должна сохранить не менее 55% площади. Также в банке должны обменять банкноты, состоящие из двух фрагментов от разных банкнот одного номинала при условии, что они не совпадают по графическому изображению (половинки разные) и каждый фрагмент сохранил не менее 50% от первоначальной площади. Обугленные, истлевшие, изменившие окраску вы также можете отнести в кредитную организацию.

Обратите внимание, для физических лиц это абсолютно бесплатная процедура.

Что касается монет с повреждениями, то их тоже можно обменять в любом банке. Допустим, если первоначальная форма монеты несколько изменена, если она погнута, оплавлена, изменила цвет, имеет отверстия или брак изготовителя.

Наверняка многим любопытно, а что же происходит с поврежденными денежными знаками дальше. Изъятые банкноты и монеты сотрудники кредитной организации передают в Банк России, где их обменивают на эквивалентную сумму.

Добавлю несколько слов и о поврежденных банкнотах иностранных государств. Вдруг после отпуска вы обнаружите в кармане свежевыстиранных летних брюк полинявшие зарубежные деньги. Надо сказать, что правила приема подобных дензнаков разрабатывает каждая кредитная организация на свое усмотрение. Это значит, что банк вам может отказать в обмене или попросить комиссию.