Кредит. Брать или не брать?

Среди всех обращений, поступающих в Банк России, немалая часть из них посвящена невозможности выплачивать потребительские кредиты. Это печально. Выходит, многие заемщики не просчитывают свои финансовые возможности и принимают решение о кредите импульсивно.

Как же сделать так, чтобы кредит был удобным и полезным финансовым инструментом, а не ярмом?

Если вы задумываетесь о потребительском кредите, нужно трезво оценить, насколько значима для вас покупка или услуга: новая машина, серьезный ремонт. Много раз подумайте, прежде чем брать в долг на текущие расходы. Ведь если вам сейчас не хватает денег на «текучку», то как же будет хватать, когда часть дохода придется отдавать за кредит?

Если вы все-таки решились, возьмите договор у сотрудника банка, чтобы ознакомиться с ним дома — до подписания! Согласитесь, один день ничего не решит. А у вас будет время без спешки ознакомиться с документом, еще раз просчитать свои возможности и финансовые риски и принять решение взвешенно, посоветовавшись с близкими: а не импульсивная ли это покупка? Кстати, если банковский работник отказывается дать вам договор с собой до подписания или неохотно отвечает на уточняющие вопросы, кредитную организацию лучше сменить.

Определитесь с суммой и сроком кредита, которые были бы для вас и вашей семьи приемлемыми.

Возьмите лист бумаги и запишите в две колонки ежемесячные доходы (зарплата, пенсия, стипендия, премия на работе, деньги, вырученные от аренды недвижимости и пр.) и расходы (покупка продуктов и бытовых товаров, оплата бензина и общественного транспорта, образование детей, коммунальные платежи, платежи по другим кредитам, лекарства и т. д.).

Та сумма, которая у вас остается после всех расходов, ни в коем случае не должна быть меньше, чем предполагаемый ежемесячный платеж по кредиту. Как правило, считается, что безболезненный кредит — это когда ежемесячный платеж составляет не более 10% от всех доходов. При этом лучше, чтобы выплаты по кредитам не превышали трети от доходов.

Что делать, если вы взяли кредит и случился форс-мажор — например, вы остались без работы? Не паникуйте! Прежде всего вам стоит направить письменное обращение в банк, в котором вы взяли кредит, с просьбой о реструктуризации задолженности с приложением документов, свидетельствующих о временном ухудшении финансового положения, а также — в эту или другие организации — с просьбой о рефинансировании взятых кредитов.

И еще один совет: не дожидайтесь, когда наступит дата внесения очередного платежа. Ни в коем случае не скрывайтесь от сотрудником банка — это только усугубит ситуацию. Лучше попытайтесь договориться со своим кредитором. Чем раньше вы к нему обратитесь, тем больше шансов, что приемлемое решение для всех сторон будет найдено.

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