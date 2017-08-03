«Автогражданка»: Инструкция по применению

Читаю статистику Российского союза автостраховщиков (РСА). С начала 2017 года в нашем регионе автовладельцы оформили более 15,5 тысяч электронных полисов ОСАГО. Для сравнения: за весь 2016 год их едва перевалило за тысячу. Всего же по стране за полгода приобретено 3 млн е-ОСАГО.

Цифры красноречивы. И это несмотря на то что в январе, некоторые автовладельцы сталкивались с проблемами покупки е-ОСАГО. Оно и понятно, раньше за тебя это делал агент, а теперь ты сам должен через сайт внимательно и терпеливо заполнить все поля, указать достоверную информацию. Но ничего, справились! Как показывает статистика Банка России, во II квартале этого года на 40% по сравнению с I кварталом сократилось количество жалоб, поступающих в адрес регулятора, на невозможность заключить договор ОСАГО в электронном виде.

Возможность купить полис «автогражданки» через интернет – это конец очередям в офисах страховщиков, это гарантия того, что ты не услышишь пресловутое: «Бланков нет! Приходите завтра», что тебя не заставят в нагрузку застраховать квартиру или здоровье своей собаки.

Оформил ли я сам ОСАГО, не выходя из дома? Да, еще в январе.

Ничего сложного. Процедура покупки крайне проста. Достаточно иметь те же самые документы, что и для приобретения полиса в офисе – паспорт, водительское удостоверение, документ о регистрации транспортного средства и диагностическая карта (для автомобилей старше 3-х лет). И хорошо, чтобы интернет-провайдер был надёжным. Если начнутся проблемы со связью и сайт выбранной вами страховой компании зависнет, вносить все данные придется заново.

Итак, сначала вы регистрируетесь на сайте страховщика. Все данные шифруются, поэтому можно быть спокойным за безопасность личной информации.

После регистрации на указанную почту или телефон придет ключ электронной подписи, с помощью которого можно попасть в личный кабинет. В личном кабинете вы заполняете заявление на оформление ОСАГО, где, повторюсь, внимательно и без ошибок вносите все необходимые данные. Если все верно (не более 20 минут страховая проверяет всю информацию), вы сможете приступить к оплате – с помощью банковской карты или другого доступного способа на сайте страховщика. В случае отказа страховщик попросит вас исправить неверную информацию или внести дополнительные сведения и заново отправить заявление.

После оплаты на электронный ящик или в личный кабинет поступит полис е-ОСАГО.

Остается только распечатать бланк полиса и возить его с собой для предъявления, при необходимости, сотрудникам полиции.

И, напоследок, совет. Прежде чем регистрироваться на сайте, убедитесь, что это не сайт-клон, имитирующий официальный интернет-ресурс выбранного вами страховщика. Иногда разница в названии может составить 1-2 буквы. Чтобы узнать правильный адрес сайта страховщика, проверьте список на сайте РСА в разделе «Электронный полис ОСАГО».