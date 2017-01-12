С 1 января туляки могут купить полис ОСАГО в онлайн-режиме

С 1 января 2017 года все страховые компании, которые имеют лицензию на такой вид деятельности, обязаны заключать договор ОСАГО в электронном виде. Соответствующие изменения в федеральном законодательстве были приняты по инициативе Банка России.

Добровольно страховые компании могли осуществлять продажи полисов е-ОСАГО еще с 1 июля 2015 года. Пилотный проект доказал: онлайн-продажи позволят существенно повысить доступность услуги ОСАГО и поднять сервис на новый уровень, который отвечает требованиям современного финансового рынка.

По данным Российского союза автостраховщиков, за первую неделю января в онлайн-режиме в Тульской области было приобретено 62 электронных полиса ОСАГО. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года жители региона купили 8 полисов е-ОСАГО. Всего же в 2016 году в регионе было приобретено 1076 указанных полисов.

С начала этого года по сравнению с тестовым периодом возникли изменения: теперь приобрести такой полис могут и водители-новички, сведения о которых не содержатся в единой информационной базе. Кроме того, купить электронную страховку можно и на новый автомобиль.

Для покупки е-ОСАГО потребуются те же документы, что и для приобретения полиса в офисе: паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта для автомобилей старше трех лет. Клиенту нужно пройти регистрацию на сайте страховой компании и получить идентификаторы для доступа в личный кабинет – логин и пароль (они передаются автовладельцу по электронной почте, в СМС либо при личном обращении в офис страховщика). После авторизации необходимо заполнить заявление в электронной форме. Доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт РСА (www.autoins.ru). Проверить, есть ли у конкретного страховщика действующая лицензия на продажу полисов ОСАГО, можно на официальном сайте Банка России www.cbr.ru. Любые другие способы приобретения электронного полиса - через агентов и других посредников - незаконны.

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты полиса е-ОСАГО на своем официальном сайте банковской картой, а дополнительно вправе предложить иные способы оплаты. Электронный полис будет отправлен на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте страховщика или при первом входе в электронный личный кабинет, а также будет храниться в этом личном кабинете.

Бумажный полис ОСАГО на привычном бланке строгой отчетности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения законодательства.

Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции при необходимости.

Страховые компании обязаны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов - Банк России установил специальные требования. Это позволит избежать ситуаций, когда сайты постоянно «висят» или закрыты на технологические работы, а реально приобрести полис в связи с этим невозможно. Так, например, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки, а плановые технические работы на сайте могут проводиться не чаще одного раза в месяц в период с 22.00 до 08.00 по московскому времени.

Кроме того, информационные системы страховщиков и РСА должны обеспечить заключение договора в течение 30 минут с момента направления через сайт надлежащим образом оформленного заявления на страхование.

При возникновении проблем с заключением договора ОСАГО в электронном виде, вы можете направить письменное обращение по адресу: Отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, 300041, ул. Советская, д.88; или через интернет-приемную Банка России на официальном сайте. К обращению приложите скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании.

За первую неделю 2017 года в Банк России уже поступили жалобы относительно оформления электронного полиса ОСАГО. Службы мегарегулятора уточняют, какая часть из них связана с непривычными для потребителей особенностями оформления данной услуги онлайн, а какая – с техническими сложностями. В Отделение по Тульской области подано четыре обращения в связи с этим.