Электронная «автогражданка»

1 января 2017 года вступили поправки в законодательство, согласно которым каждый автовладелец может самостоятельно заполнить заявление на сайте страховой компании и приобрести электронный полис ОСАГО.

Преимущества покупки е-ОСАГО очевидны: не нужно тратить время на поездку в офис, стоять в очереди и слушать заверения страховщиков, что бланков, якобы, нет или оформить полис можно только при условии дополнительного страхования чего-нибудь. Да и статистика говорит о многом: на 19 января в Тульской области оформлено через сайты страховщиков 577 е-полисов ОСАГО. Для сравнения: за весь 2016 год таких электронных договоров было заключено 1076.

Вместе с тем, в соцсетях и в прессе некоторые автолюбители жалуются, что процедура заполнения заявления для оформления е-ОСАГО слишком сложна. Жалобы с таким же содержанием поступают и в Банк России. Конечно, с первого раза самостоятельно заполнить все поля заявления, которые раньше оформлял страховой агент, получается не у каждого. Для этого требуется аккуратность, внимательность и наличие всех необходимых документов под рукой (и, желательно, их сканы).

Например, если у автовладельца нет диагностической карты или она оформлена неофициально, то купить полис е-ОСАГО точно не получится.

Банк России строго контролирует, как страховые компании соблюдают требования по бесперебойности продаж е-ОСАГО. Чтобы полностью отладить новую систему и решить все возникающие вопросы, регулятор готов реагировать на сигналы от автолюбителей. При возникновении проблем с заключением договора ОСАГО в электронном виде рекомендуется направить обращение через интернет-приемную Банка России на официальном сайте. Письменное обращение можно направить и в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО по адресу: г. Тула, ул. Советская, 88. К обращению приложите скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании.