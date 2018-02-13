Банк России приглашает туляков в свой музей

Музей истории банковского дела открыт для всех желающих.

Не каждый житель Тулы знает, что в Тульском отделении Банка России есть настоящий музей истории банковского дела с ценными и необычными экспонатами, история которых насчитывает больше ста лет – отделение Государственного банка было открыто на нашей земле в 1882 году! В числе таких экспонатов – редкая коллекция денежных знаков России и иностранных государств, реальные предметы быта банковских служащих прошлых лет. В музее проводятся увлекательные экскурсии и познавательные лекции.

Самые частые и желанные гости банковского музея – это дети. Школьники приходят в музей целыми классами. Во время экскурсии они могут заглянуть в старинный сундук и подписать «рапорт» гусиным пером, как управляющий сто лет назад, посмотреть мультфильмы об истории денег и в ходе игры научиться отличать настоящую денежную купюру от фальшивой.

Однако Центральный банк Российской Федерации приглашает на экскурсии и лекции по финансовой грамотности не только детей. Программы разработаны для посетителей разных возрастных групп: интересно и полезно будет и студентам, и пожилым людям, и лицам среднего возраста. Посещение Банка России и все предлагаемые программы абсолютно бесплатны.

Чтобы попасть на экскурсию, необходимо предварительно записаться по телефонам (4872) 32-52-96, 32-50-51. Для прохода в музей обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ.