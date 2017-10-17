Увидеть новые банкноты, забраться в инкассаторскую машину

14 октября, в субботу, в Тульском отделении Банка России состоялся день открытых дверей, посвященный новым банкнотам – 200 и 2000 рублей. Несмотря на ненастную погоду поток посетителей не прекращался даже вечером. Почти триста туляков посетили Центральный банк в день открытых дверей. А как вы провели эти выходные?

Перед зданием гостей ждали инкассаторские автомобили, в которые можно было заглянуть, примерить форму инкассатора и сфотографироваться. После – увлекательная экскурсия. И было что посмотреть в нашем музее: редкая коллекция денежных знаков России и иностранных государств, предметы быта банковских служащих прошлых лет. Вы когда-нибудь видели банкноту номиналом один миллиард немецких марок 1923 года выпуска?

От «чайковок», «мотыльков», «катенек» и «петенек» (раньше деньги носили и такие названия) перемещаемся в настоящее к главной теме дня открытых дверей – новым российским банкнотам, которые в эту субботу стали настоящим «хитом». Во время презентации купюр номиналом 200 и 2000 рублей можно было узнать об уникальных защитных свойствах новых денег, особенностях оформления, учитывающего современные мировые тенденции банкнотного дизайна, элементах с повышенным рельефом для слабовидящих граждан.

Не обошлось и без интерактива. Во время специального мастер-класса можно было достать из своего кошелька банкноту и тут же проверить ее на подлинность с помощью профессионального оборудования или научиться делать это на глаз по трем признакам.

К счастью, фальшивок обнаружено не было! Также желающие могли научиться вести счет на арифмометре – этот старинный механический «гаджет» привел в восторг школьников и студентов. Или подписать «рапорт» гусиным пером, обмакнув его в чернила, как управляющий сто лет назад. Самые юные и смелые гости приняли участие в денежной викторине «Кто хочет стать миллионером?».

Если вы не попали на день открытых дверей в Банке России, то можете записаться на экскурсию по телефону: 32-52-96.