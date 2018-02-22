Ваша карта заблокирована! Что делать?

Банковские карты — удобный инструмент для решения разных задач. Кроме основной своей функции — расплачиваться, хранить и передавать деньги — они «умеют» экономить и даже зарабатывать через бонусные программы или функцию кешбэк.

Сегодня в кошельке туляков есть минимум одна-две карты, которыми они активно пользуются. Именно поэтому следует знать и соблюдать простые правила пользования платежными карточками.

Например, как поступить, если карта заблокирована? Советами делятся специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Если карта заблокирована внезапно, не по вашей инициативе, вам следует тут же позвонить в банк — по номеру, указанному на обратной стороне карты. Приготовьтесь сообщить следующие данные специалисту: номер карты, ФИО, данные паспорта, кодовое слово.

Это нужно банку, чтобы убедиться, что звонит не мошенник. Также может потребоваться информация о последних совершенных владельцем карты операциях. Скорее всего, банк посчитал одну из них подозрительной и счел необходимым заблокировать карту. Возможно, данные карты (номер, CVV-код, пин-код) попали в руки мошенников. А значит, пользоваться ею небезопасно. Есть вероятность, что банк разблокирует карту, когда убедится, что все в порядке. Или вам придется лично явиться в отделение банка за перевыпущенной картой с новым номером. Сколько на это уйдет времени, можно уточнить у специалиста по телефону.

Блокировка карты — ситуация неприятная, но, к сожалению, распространенная. Этим пользуются и аферисты. Они могут прислать вам смс с просьбой перезвонить по указанному номеру или даже позвонить, представившись сотрудником банка. Часто расстроенный владелец карты, испугавшись, что лишился доступа к деньгам, называет все данные карты. Как несложно догадаться, мошенники получают достаточно информации, чтобы опустошить чужой счет.

«Запомните простые правила, которые помогут сберечь ваши финансы. Никогда и никому не называйте номер карты, код CVV, пароль, приходящий в смс, пин-код даже тем, кто представляется сотрудником банка. Если у вас возникло подозрение, что данные карточки попали в нечистые руки, срочно позвоните в банк по номеру, указанному на карте или на официальном сайте», — советует Дмитрий Новиков, управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.