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Азбука финансов
Где вы хотите забрать свои деньги?

Где вы хотите забрать свои деньги?

Аферисты предлагают «спасти» ваши деньги. Как тулякам их распознать?

«Я из вашего банка. Получено ваше заявление о закрытии счета. Где и когда вы хотите забрать деньги?». Тулякам стали поступать подобного рода звонки. О новых уловках мошенников рассказал заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Борискин.

Такой звонок может ввести в стрессовое состояние любого человека. Ведь он не писал никакого заявления. «Тогда кто-то хочет получить ваши деньги! Их нужно срочно спасти!» – уверяет «сотрудник банка». Ошеломленную жертву убеждают, что необходимо перевести деньги на якобы специально созданный безопасный банковский счет. Дальше мошенник просит сказать ему номер карты, срок ее действия и секретный код на обратной стороне карты. Разумеется, одновременно с этой информацией он получает и доступ к чужим деньгам.

Казалось бы, сколько раз уже твердили, что настоящие сотрудники банка ни при каких обстоятельствах не станут выведывать у вас данные карты – они их и так знают. Но махинаторы разыгрывают целый спектакль: на заднем фоне как будто работает кол-центр, аферисты говорят убедительно, используют технические термины, называют жертву по имени, торопят и просят не класть трубку.

Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил об угрозе мошенничества, нужно вежливо прервать разговор, положить трубку и позвонить в банк по его официальному номеру. Телефон «горячей линии» банка указан на его официальном сайте и на обратной стороне карты. Номер лучше набирать вручную: если звонили мошенники, то обратный вызов может соединить с ними же.

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Автор: CBR_Tula
сегодня, в 13:04 +2
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