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Азбука финансов
Как отказаться от дополнительной услуги, навязанной страховщиком

Как отказаться от дополнительной услуги, навязанной страховщиком

Сегодня, к сожалению, существует негативная практика, когда страховые компании навязывают своим клиентам заключение договоров добровольного страхования, в которых те не заинтересованы. Обычно это происходит при заключении необходимых потребителю страховых (например, полиса ОСАГО) или банковских услуг.

Подчеркну, законодательство запрещает обуславливать получение одних услуг обязательным приобретением других, а за навязывание дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО предусмотрена административная ответственность. Но доказать факт навязывания услуг бывает достаточно сложно.

Поэтому Банк России ввел «период охлаждения» – срок, в течение которого клиент может расторгнуть договор добровольного страхования и получить назад уплаченную страховую премию. Данная мера позволяет потребителям отказаться от навязанной или невыгодной страховки без предъявления каких-либо обоснований, без обращения в суд и без административных процедур.

Установленный Банком России «период охлаждения» составляет не менее пяти дней. Страховая компания имеет право установить и более длительный срок, но не меньший. Он отсчитывается от момента заключения договора добровольного страхования и не зависит от того, когда клиент уплатил страховой взнос: одновременно со вступлением договора в силу или заранее.

Для расторжения навязанного договора страхования клиент должен обратиться с письменным заявлением в страховую компанию, с которой его заключил. Если договор еще не вступил в силу, компания обязана вернуть заплаченные за полис деньги полностью. Если договор начал действовать, страховщик вправе удержать часть премии, пропорциональную количеству дней, прошедших с начала действия договора. Компания обязана вернуть клиенту страховую премию в течение 10 рабочих дней после получения его заявления.

Если страховщик отказывается расторгнуть договор, обратитесь с жалобой в Банк России. Ее можно подать в письменном виде, направив в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО по адресу: г. Тула, ул. Советская,88, либо в электронном виде через раздел «Интернет-приемная» на сайте Банка России www.cbr.ru. 

Автор: Новиков Дмитрий Михайлович, вчера, в 14:05 +2
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