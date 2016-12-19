Займы на короткий срок. Часть 2

Продолжаем отвечать на вопросы туляков о взаимоотношениях с микрофинансовыми организациями и микрозаймах.

Ставки по займам в МФО достаточно высоки. На что обратить внимание при заключении договора, чтобы выбрать оптимальные условия?

— Сравнивайте условия МФО. Каждая МФО обязана раскрыть гражданам полную стоимость кредита, то есть процент переплаты за пользование деньгами. Сравнив проценты переплаты за пользование деньгами различных МФО, Вы сможете узнать, какой заем обойдется Вам дешевле. Подписав договор займа, Вы соглашаетесь со всеми его условиями, в том числе с размером процентной ставки за пользование займом, и тем самым берете на себя обязательство исполнить договор на согласованных в нем условиях.

Согласно принятым поправкам в законодательство устанавливается предельное ограничение долга для займов на срок до года – не более чем четырехкратное превышение общей суммы задолженности по процентам над суммой потребительского микрозайма.

Это условие должно быть указано микрофинансовой организацией на первой странице договора потребительского займа перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского займа.

Как спланировать погашение микрозайма?

— Тщательно выбирайте срок и сумму займа. Не берите микрозаём, если вы не уверены, что сможете отдать все заёмные средства вовремя.

Предельная долговая нагрузка по обслуживанию всех кредитов и займов не должна превышать 30–40% Ваших ежемесячных доходов.

Если у Вас есть возможность выбрать удобную Вам дату погашения, выбирайте дату после ожидаемой даты зарплаты, например, через 3–4 дня – это позволит Вам воспользоваться удобными методами погашения, и перечисленные средства поступят в срок на счет МФО.

Если вы выплачиваете сразу несколько кредитов или займов, спланируйте платежи по ним в разные части месяца, чтобы распределить долговую нагрузку между авансом и зарплатой.

На что обратить внимание при погашении займа?

— Необходимо основательно знакомиться с общими и индивидуальными условиями предоставления займа в части погашения задолженности. Зачастую задолженность считается частично или полностью погашенной с того момента, как средства поступили на счет МФО. Используйте для погашения задолженности только проверенные средства платежа и всегда сохраняйте чеки или квитанции о внесении суммы на счет МФО.

Всегда берите справку о полном погашении задолженности перед МФО – этот документ будет полезен при возникновении разногласий.

Микрофинансовая организация вправе в одностороннем порядке уменьшить размер процента за пользование займом, но закон запрещает в одностороннем порядке увеличить стоимость займа, а также увеличивать размер комиссионного вознаграждения.

Еще раз подчеркнем, что микрофинансовая организация не вправе начислять заемщику проценты и иные платежи по договору потребительского займа сроком до одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет четырехкратного размера суммы займа.

Можно ли досрочно вернуть микрозаем?

— По закону вы имеете право досрочно вернуть микрозаем. При досрочном погашении проценты уплачиваются только за фактический срок пользования заемными средствами, и штрафы за досрочное погашение не взымаются. При этом заемщик должен письменно уведомить МФО о своем намерниии досрочно погасить заем не менее чем за 10 календарных дней.

Что делать, если возникли проблемы с платежеспособностью?

— Если Вы взяли микрозаем, но по каким-либо причинам не можете в указанный в договоре срок отдать его или внести очередной платеж, незамедлительно известите об этом МФО. В случае если Вы не можете исполнить обязательства по уважительной причине (потеря работы, болезнь, длительная командировка и т.п.), МФО может предоставить Вам отсрочку платежа или предложить реструктуризацию задолженности. При этом важно понимать, что решение предоставить отсрочку по кредиту - право, а не обязанность МФО.