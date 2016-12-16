Займы на короткий срок. Часть 1

Банк России пристально следит за рынком микрофинансирования, контролирует ситуацию в этой сфере. Отвечаем на вопросы туляков по этой теме.

— Что считается микрозаймами? В чем особенность онлайн займов?

— Микрозаймы – это займы в рублях, в размере до одного миллиона рублей, выдаваемые гражданам на личные нужды, как правило, с относительно непродолжительными сроками. Совсем короткие займы обычно берут в случае срочных и непредвиденных трат, длиннее – на «неотложные нужды». Важно подчеркнуть, что проценты по таким займам выше, чем по потребительским займам в банках и по кредитным картам. Их преимущество в скорости и простоте оформления, однако, следует обращать внимание на высокую процентную ставку. Брать такой заём имеет смысл, если вы уверены в том, что точно сможете его отдать, а выгода от его использования перевесит понесенные затраты.

Микрозаймы в целом и онлайн займы в частности предоставляют микрофинансовые организации. Полный реестр действующих МФО есть на сайте Банка России. МФО может иметь сеть офисов, а также предоставлять займы через Интернет и через электронные устройства (например, специализированные автоматы). Для компании дистанционный способ предоставления услуг позволяет экономить на аренде помещений, для клиентов – не тратить время на посещение офиса.

Дистанционно МФО готовы выдать, как правило, не более 15 000 руб. Зачастую из документов от клиентов нужен только паспорт. Для получения займа онлайн клиент заполняет заявку на сайте МФО. После одобрения заявки деньги поступают по выбору клиента, например, на счет в банке, или на счет банковской карты, или на баланс мобильного телефона.

— На что следует обратить внимание при выборе МФО?

— Нужно проверить наличие МФО в реестре. Полный Государственный реестр микрофинансовых организаций есть на сайте Банка России. Свидетельство о регистрации (копия) должно быть размещено в офисе МФО и во всех местах оказания услуг, в том числе на сайте в Интернете.

Если МФО является членом одной из саморегулируемых организаций (СРО) – это дополнительная гарантия добросовестности компании. Информация о том, входит ли компания в СРО, как правило, размещена на сайте компании. Информация о перечне СРО размещена на официальном сайте Банка России.

Каждая МФО обязана соблюдать закон о потребительском кредитовании (ФЗ «О потребительском кредите (займе)»).

В частности, использовать для выдачи займов гражданам единую табличную форму договора.

Каждая МФО обязана проинформировать гражданина до получения им микрозайма об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой организации и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма.

Каждая МФО обязана дать время на раздумье – вы можете заключить договор займа на указанных МФО условиях в течение пяти дней после обращения в офис организации за займом.