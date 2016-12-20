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Азбука финансов
В Тульской области сократилось число микрофинансовых организаций

В Тульской области сократилось число микрофинансовых организаций

По данным Отделения по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по итогам 9 месяцев 2016 года размер кредитного портфеля микрофинансовых организаций (далее – МФО), зарегистрированных на территории Тульской области, незначительно уменьшился, менее чем на 1%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 261,9 млн. рублей.

Объем выданных займов МФО, зарегистрированными в регионе, по итогам 9 месяцев 2016 года составил 212 млн. руб., что на 41% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество договоров микрозайма, заключенных МФО, за январь-сентябрь 2016 года составило 5 099 шт., что меньше аналогичного периода прошлого года на 76%.  

Значительное уменьшение объемов выданных микрозаймов и количества заключенных договоров обусловлено уменьшением количества зарегистрированных на территории Тульской области микрофинансовых организаций. Так по состоянию на 01.10.2015 года было зарегистрировано 34 МФО, по состоянию на 01.10.2016 – 26 МФО. 

Автор: Новиков Дмитрий Михайлович, 20 декабря, в 12:20 +2
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