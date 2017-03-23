МФО или финансовая пирамида?

Засилье агрессивной рекламы со стороны микрофинансовых организаций, предлагающих удачно инвестировать свои средства, заставляет многих туляков задуматься: а вдруг повезет! Как не стать горе-инвестором, попавшим в ловушку мошенников?

Перед тем, как доверить сбережения МФО, проверьте, легальная ли это компания. Информация о законных участниках финансового рынка есть в соответствующем реестре. Он размещен на сайте Банка России www.cbr.ru.

Если обогатиться предлагает фирма, сведений о которой в госреестре нет, значит перед вами нелегальный кредитор.

Вместе с тем, наличие той или иной организации в этом реестре не означает отсутствия финансовых рисков. Это свидетельствует только о том, что компания соответствовала требованиям закона на момент вхождения в реестр.

Если говорить о рекламе, то недобросовестная компания может предлагать клиентам открыть вклад, хотя по закону это запрещено. Вклад можно открыть исключительно в банке. И, как известно, только вклады в банках застрахованы государством через АСВ – на сумму до 1,4 млн рублей.

Что касается размера инвестиций в МФО, то сегодня микрофинансовая организация может привлекать средства граждан, не являющихся ее учредителями, в размере не менее 1,5 млн руб. Если вам предлагают заключить договор на меньшую сумму (например, 50-100 тысяч рублей), вас пытаются обмануть.

Обратите внимание, что к 29 марта 2017 года произойдет разделение всех микрокредиторов на микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Право привлекать средства граждан, не являющихся учредителями, в размере не менее 1,5 млн рублей сохранится у МФК, как это происходит и сегодня. МКК будут привлекать деньги только юридических лиц. Исключение составят лишь взносы учредителей, если они являются физическими лицами.

Вложение денег с целью заработать – это инвестирование, что всегда сопряжено с рисками. И чем выше ожидаемый доход, тем выше риск. Никто не может гарантировать получение прибыли по инвестициям, в ряде случаев закон прямо запрещает обещать какой-либо доход. Если вам предлагают стать инвестором и обещают стопроцентную доходность, вы имеете дело с мошенниками. Не верьте красивым обещаниям!

Финансовые пирамиды, как правило, работают не более нескольких месяцев. Если компания, предлагающая вложить в нее средства под очень высокие проценты, создана менее полутора-двух лет назад, лучше обойти ее стороной.