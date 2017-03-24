Что делать, если операция по карте не одобрена

«Недавно покупала продукты в магазине, и операция по оплате картой прошла не сразу. Продавец попросил ввести ПИН-код повторно. Позже выяснилось, что покупки я оплатила дважды. Как вернуть свои деньги? Идти в магазин или в банк?» - Александра В., Тула.

— Чтобы избежать подобной ситуации, я бы рекомендовал подключить услугу СМС-информирования о совершении платежа. Даже если СМС-сообщение о списании денег пришло не сразу, оно придет через 1−2 минуты. Стоит понимать, что двойная транзакция — это не обязательно злой умысел продавца, а, скорее всего, сбой в работе. Чтобы убедиться в том, что произошла ошибка, попросите у сотрудника распечатанное на переносном терминале уведомление о сбое. Сохраните его и проверьте баланс карты в ближайшем банкомате.

Если двойное списание все же произошло, постарайтесь урегулировать спорную ситуацию непосредственно с магазином, предъявив все платежные документы. Проблему решить не удалось? Тогда можете прийти в отделение вашего банка и написать заявление о несогласии с операцией.

Для контроля расходов следует регулярно получать выписку по счету карты и сопоставлять указанные в документе операции с чеками, квитанциями, распечатанными банкоматом.