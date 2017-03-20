Как определить фальшивую купюру?

Если в кошельке фальшивка

На днях суд вынес обвинительный приговор 30-летнему жителю г. Донской Александру С. Он осужден за сбыт фальшивой 5-тысячной банкноты на 1 год лишения свободы.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, наш земляк трудился неофициально в столице и получил за свою работу оплату: среди денег оказалась злополучная фальшивка. Спустя некоторое время он сам разглядел признаки подделки, его опасения подтвердили друзья. Однако вместо того, чтобы обратиться в полицию, мужчина решил расплатиться купюрой в продуктовом магазине.

Как опознать подделку?

Чтобы не оказаться в ситуации, как житель Донского, важно соблюдать несложные правила пользования наличными деньгами: не разменивать деньги в сомнительных местах, получив банкноты, тут же проверять их на подлинность, ведь это занимает всего несколько секунд. Тем более что многие элементы видны невооруженным глазом: достаточно поглядеть на просвет или изменить угол зрения на банкноту. Так можно обнаружить водяные знаки, защитную нить, защитные волокна, микроперфорацию, оптически переменную краску, скрытые изображения и многоцветные радужные полосы.

Некоторые же признаки определяются на ощупь. Это специальные метки для людей с ослабленным зрением.

И самое важное: не пытайтесь сбыть поддельную банкноту, если она все же оказалась в ваших руках. Отнесите ее в полицию. Если сотрудники банка или магазина обнаружат у вас фальшивые деньги, их вам не вернут. Кроме того, они будут обязаны сообщить об этом в правоохранительные органы.

Подробная информация о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков размещена на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».

Немного истории

Долгое время фальшивомонетчики предпочитали подделывать тысячерублевки. Все изменилось с появлением в обороте банкноты номиналом 5 тысяч рублей, которая к 2013 году стала самой популярной у преступников. Оно и понятно: усилия при изготовлении фальшивых денег затрачиваются примерно одинаковые, независимо от номинала. Подделывая пятитысячные купюры, преступники «зарабатывают» больше.

Цифры красноречивы: в последнем квартале 2016 года в ЦФО обнаружили 4 485 шт. поддельных пятитысячных купюр (55,3% от общего количества обнаруженных фальшивок).

На втором месте по популярности у дельцов – банкноты номиналом 1 тысяча рублей. За квартал обнаружено 3 502 поддельных банкноты такого номинала (43,2% от общего количества).

За этот же период в Тульской области удалось выявить 57 поддельных пятитысячных купюр (40,7% от общего количества в области).