Как выйти из депрессии

На фото: кадр из фильма «Бобёр».

Уолтеру Блэку помог справиться с депрессией… бобёр!

Пожалуй, каждый из нас сталкивался с плохим настроением и упадком жизненных сил. Причин для этого, к сожалению, хватает, но это не значит, что нужно покорно складывать лапки и мириться с таким положением. Изменить его человеку вполне по силам! Поговорим сегодня об этом с Анжелой Харитоновой, практическим психологом.

На улице весна, а у меня в душе — пустота. Ничего не хочется делать, нет энергии и сил. Вся жизнь кажется бессмысленной. Рутина, бесконечный день сурка. Ненавижу такое существование, но ничего не могу с этим сделать. Вынужден ходить на нелюбимую работу, выполнять обязанности мужа и отца. И неужели ничего больше не будет в моей жизни? Подскажите, как выйти из этого состояния, такое у меня не первый раз!

Олег, 35 лет, Тула.

Это состояние по-научному называется депрессией, современным людям оно очень знакомо. Давайте разберемся на уровне психологии, почему она возникает. Есть понятие «агрессия», буквальный перевод — движение к объекту. Рассмотрим положительную сторону этого качества. Это когда хочется добиваться, покорять «вершины», соревноваться, когда не страшны препятствия, есть много сил, уверенности, напора. Это состояние у нас есть, когда мы целена­правленны, вдохновлены, имеем желания и верим в свои силы. А главное — эти желания наши, истинные. Не чужие, не как положено, не как родители мечтали или муж/жена хотят, а наши настоящие цели, исходящие из сути нашего «Я». Только тогда эта энергия (агрессия) появляется.

А если всего этого нет? Чужие цели надоедают, и человек живет без целей вообще, силы уходят, появляются идеи виновности и самобичевания «да что ж я за неудачник такой». Депрессия — это агрессия, обращенная против себя. Например, не можем (боимся) мы жить так, как нам хочется, не знаем своих настоящих целей и желаний, живем «по накатанной». Агрессия внутри копится, но выразить ее открыто получается не у всех. Например, встать утром и сказать: «Всё, с меня хватит, ухожу с нелюбимой работы, перестаю плясать под чужую дудку. Живу своей жизнью, она у меня одна!» Большинство людей боятся потерять одобрение окружающих и оказаться в неизвестности, поэтому продолжают свою «вялотекущую» жизнь. А агрессия, как и любая энергия, не исчезает, она обращается против самого человека. Вот и получили депрессию. Иногда подавленная агрессия уже не в состоянии удерживаться в подсознании, и тогда может произойти выброс на ни в чем не повинного человека. Задавленный своим собственным негативом человек может из тихого и спокойного на время превратиться в «монстра». Так возникает состояние аффекта.

У некоторых людей депрессия обостряется весной и осенью. Летом и зимой она никуда не исчезает, она просто притормаживается. Люди, находящие в состоянии «самонаправленной агрессии», естественно, пытаются избавиться от этого состояния. Если это еще не дошло до полной апатии, то они лихорадочно ищут, чем бы себя занять, лишь бы не остаться с депрессией один на один. Многие придумывают себе разные занятия, которые временно приглушают проблему, как правило, это невротические занятия, навязчивые. Можно сидеть в соцсетях целыми днями. Можно жить жизнью других людей (взрослые дети, внуки). Можно завести себе 10 кошек. Можно объедаться сладостями и выпечкой, а можно придумать себе диету и строго ее соблюдать. Но это не решает проблему.

Как же избавиться от депрессии раз и навсегда? Задача такая же сложная, как и найти себя. Но решаемая. Заметили, что человек, занятый истинно своим Делом, всегда имеет огромное количество энергии, он горит и светит другим, он счастлив заниматься своим делом сколько угодно времени? Понятно, что работа не у всех людей такая уж зажигательная, но важно то, чтобы она вам нравилась. Если нет — меняйте! Даже если оставить не очень интересную, но все же стабильную работу, тогда получайте свою порцию вдохновения через хобби! И «отмазки» типа «нет времени», «не тот возраст», «я ничего не умею», «у меня нет сил» тут не принимаются! У каждого, абсолютно каждого человека есть способности к чему-то. Видов спорта огромное множество, на любой вкус. Видов творчества тоже. Можно мастерить руками, рисовать, вязать, танцевать, создавать предметы интерьера. Только начните, и вы поймете, что вас заводит. Решитесь на поездки, путешествия. Раскрасьте свою жизнь!

Чтобы понять, что же хочет ваше истинное «Я», ответьте на эти вопросы:

О чем я мечтал в детстве?

Что бы я делал в жизни, если бы ничего не боялся?

Что бы я делал в жизни, если бы не хотел казаться правильным и хорошим?

Что бы я делал в жизни, если бы не думал о престиже, важности, как я выгляжу в глазах других?

Кем бы я работал, если бы за абсолютно любую работу платили одинаково?

Чем я готов заниматься даже бесплатно?

Какие мои основные черты характера?

В каком деле я могу их реализовать?

Что я умею делать хорошо?

А что — лучше большинства?

Обдумайте свои ответы и примите решение, что бы вы хотели еще добавить в свою жизнь или изменить.

Простые советы, которые помогут выйти из депрессии: