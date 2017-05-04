Как выйти из депрессии
На фото: кадр из фильма «Бобёр».
Уолтеру Блэку помог справиться с депрессией… бобёр!
Пожалуй, каждый из нас сталкивался с плохим настроением и упадком жизненных сил. Причин для этого, к сожалению, хватает, но это не значит, что нужно покорно складывать лапки и мириться с таким положением. Изменить его человеку вполне по силам! Поговорим сегодня об этом с Анжелой Харитоновой, практическим психологом.
На улице весна, а у меня в душе — пустота. Ничего не хочется делать, нет энергии и сил. Вся жизнь кажется бессмысленной. Рутина, бесконечный день сурка. Ненавижу такое существование, но ничего не могу с этим сделать. Вынужден ходить на нелюбимую работу, выполнять обязанности мужа и отца. И неужели ничего больше не будет в моей жизни? Подскажите, как выйти из этого состояния, такое у меня не первый раз!
Олег, 35 лет, Тула.
Это состояние по-научному называется депрессией, современным людям оно очень знакомо. Давайте разберемся на уровне психологии, почему она возникает. Есть понятие «агрессия», буквальный перевод — движение к объекту. Рассмотрим положительную сторону этого качества. Это когда хочется добиваться, покорять «вершины», соревноваться, когда не страшны препятствия, есть много сил, уверенности, напора. Это состояние у нас есть, когда мы целенаправленны, вдохновлены, имеем желания и верим в свои силы. А главное — эти желания наши, истинные. Не чужие, не как положено, не как родители мечтали или муж/жена хотят, а наши настоящие цели, исходящие из сути нашего «Я». Только тогда эта энергия (агрессия) появляется.
А если всего этого нет? Чужие цели надоедают, и человек живет без целей вообще, силы уходят, появляются идеи виновности и самобичевания «да что ж я за неудачник такой». Депрессия — это агрессия, обращенная против себя. Например, не можем (боимся) мы жить так, как нам хочется, не знаем своих настоящих целей и желаний, живем «по накатанной». Агрессия внутри копится, но выразить ее открыто получается не у всех. Например, встать утром и сказать: «Всё, с меня хватит, ухожу с нелюбимой работы, перестаю плясать под чужую дудку. Живу своей жизнью, она у меня одна!» Большинство людей боятся потерять одобрение окружающих и оказаться в неизвестности, поэтому продолжают свою «вялотекущую» жизнь. А агрессия, как и любая энергия, не исчезает, она обращается против самого человека. Вот и получили депрессию. Иногда подавленная агрессия уже не в состоянии удерживаться в подсознании, и тогда может произойти выброс на ни в чем не повинного человека. Задавленный своим собственным негативом человек может из тихого и спокойного на время превратиться в «монстра». Так возникает состояние аффекта.
У некоторых людей депрессия обостряется весной и осенью. Летом и зимой она никуда не исчезает, она просто притормаживается. Люди, находящие в состоянии «самонаправленной агрессии», естественно, пытаются избавиться от этого состояния. Если это еще не дошло до полной апатии, то они лихорадочно ищут, чем бы себя занять, лишь бы не остаться с депрессией один на один. Многие придумывают себе разные занятия, которые временно приглушают проблему, как правило, это невротические занятия, навязчивые. Можно сидеть в соцсетях целыми днями. Можно жить жизнью других людей (взрослые дети, внуки). Можно завести себе 10 кошек. Можно объедаться сладостями и выпечкой, а можно придумать себе диету и строго ее соблюдать. Но это не решает проблему.
Как же избавиться от депрессии раз и навсегда? Задача такая же сложная, как и найти себя. Но решаемая. Заметили, что человек, занятый истинно своим Делом, всегда имеет огромное количество энергии, он горит и светит другим, он счастлив заниматься своим делом сколько угодно времени? Понятно, что работа не у всех людей такая уж зажигательная, но важно то, чтобы она вам нравилась. Если нет — меняйте! Даже если оставить не очень интересную, но все же стабильную работу, тогда получайте свою порцию вдохновения через хобби! И «отмазки» типа «нет времени», «не тот возраст», «я ничего не умею», «у меня нет сил» тут не принимаются! У каждого, абсолютно каждого человека есть способности к чему-то. Видов спорта огромное множество, на любой вкус. Видов творчества тоже. Можно мастерить руками, рисовать, вязать, танцевать, создавать предметы интерьера. Только начните, и вы поймете, что вас заводит. Решитесь на поездки, путешествия. Раскрасьте свою жизнь!
Чтобы понять, что же хочет ваше истинное «Я», ответьте на эти вопросы:
- О чем я мечтал в детстве?
- Что бы я делал в жизни, если бы ничего не боялся?
- Что бы я делал в жизни, если бы не хотел казаться правильным и хорошим?
- Что бы я делал в жизни, если бы не думал о престиже, важности, как я выгляжу в глазах других?
- Кем бы я работал, если бы за абсолютно любую работу платили одинаково?
- Чем я готов заниматься даже бесплатно?
- Какие мои основные черты характера?
- В каком деле я могу их реализовать?
- Что я умею делать хорошо?
- А что — лучше большинства?
Обдумайте свои ответы и примите решение, что бы вы хотели еще добавить в свою жизнь или изменить.
Простые советы, которые помогут выйти из депрессии:
- Одевайтесь в светлые и яркие цвета. Такую же цветовую гамму используйте при оформлении своей комнаты. Переставьте мебель, измените интерьер.
- Женщины, сделайте новую прическу, яркий маникюр и обновите гардероб.
- В те минуты, когда вам в голову «стучится» неприятная и навязчивая мысль, поймите, что вам не обязательно ее думать. Выплюньте ее, как жвачку.
- Страхи и сомнения рассеиваются в действии. Если вы лежите и думаете, стоит или не стоит и т. п., пойдите и просто сделайте первый шаг. Понимание может прийти позже!
- Слушайте музыку, которая вас вдохновляет. Танцуйте, когда вас не видят. Или когда видят.
- Чаще бывайте за городом, на природе и пр.
- Пройдите курс массажа, лучше с аромамаслами. Массаж расслабляет мышечные зажимы, которые образовались в результате депрессии. Особенно полезны при подавленности цитрусовые аромамасла.
- Займитесь любым видом спорта: велосипед, ролики, плаванье и т. п. Если депрессия сильная, вам ничего не будет хотеться, будет казаться, что нет сил. Но сделайте несколько раз через «не хочу», и вы увидите результат. Вытаскивайте себя на концерты, в театр, на разные мероприятия, даже если пока нет желания.
- Исключите из своей жизни негативные эмоции. Обида, досада, сожаление, жалось к себе, вина, осуждение — если эти чувства приходят к вам, гоните их прочь! Как? Смотрите пункты 1−8.
- Не общайтесь с негативными людьми, пессимистами, вампирами и нытиками. Лучше общайтесь с теми, на кого бы вы хотели быть похожи.
- Мысленно рисуйте себе картинки позитивного будущего, исполнения желаний. А когда налюбуетесь — идите и делайте шаг вперед к своей мечте!
- Возьмите за правило каждый день делать одно доброе дело. Не ждите сразу благодарности, добро вернется к вам сторицей, возможно, от других людей. Благодарите чаще других людей и мир!
- Если трудно заставить себя сделать что-то, примите контрастный или холодный душ.
- Ну, а если ничего не помогает — пора к психотерапевту или психологу.