Как обрести внутреннюю силу

Скарлетт О’Хара — на все времена пример потрясающей внутренней силы.

Если вы ещё не видели эту картину, обязательно посмотрите!

(Вивьен Ли и Кларк Гейбл в фильме «Унесённые ветром», 1939 г.).

Что такое внутренняя сила человека, откуда она берется, почему многим ее не хватает и что сделать, чтобы ее всегда было в достатке, — сегодня поговорим об этом с Анжелой Харитоновой, практическим психологом.

У меня слишком напряженная жизнь: много ответственной работы, семья, обязанности. В последнее время я стала ощущать, что надломлена, как будто моя внутренняя сила куда-то уходит. Я стала бояться трудностей, ощущать неуверенность, рассеянность. А как раз сейчас мне важно ощущать свой внутренний стержень. Как обрести свою силу вновь? Анна, 36 лет, Тула.

Для начала нужно понять, о чем идет речь, — об истощении сил, синдроме хронической усталости или о желании стать еще сильнее. Автор письма, пожалуй, говорит именно об истощении сил. Тогда первое, что нужно сделать, — понять, куда и каким образом эта энергия уходит; второе — изобрести для себя новый способ жизни, который позволит сохранять силы; а уже третье — укрепить эти силы.

Как люди теряют свою энергию

Несомненный лидер по отнятию у нас сил — негативные эмоции: страх, обида, вина и пр. На втором месте — гиперответственность. Гиперответственные люди делают все дела, теряя в 2−3 раза больше сил, чем обычный человек. Почему? Они слишком стремятся все сделать совершенно, постоянно волнуются, что выполнят дело недостаточно хорошо, их ум все время беспокоится и «суетится». Они часто сравнивают себя с другими, что сильно истощает. Себя можно сравнивать только с самим собою прошлым, тогда это будет развитие, а не невроз. На третьем месте по «отбиранию сил» у нас — постоянный внутренний диалог. Мы без конца думаем, как успеть, что сказать, переживаем, если что-то удалось не так, что подумают о нас другие, беспокоимся, спешим и нервничаем.

Вообще внутренний диалог только на 10−20% – планирование дел, а остальные 80−90% – суета и страх.

Строим новый план жизни, который не будет истощать силы

Нужно научиться держать в узде трех «драконов»: негативные эмоции, слишком большую ответственность и слишком активный внутренний диалог. Убедить себя не обижаться, не раздражаться можно такой аксиомой: негативными чувствами мы наносим вред только себе, никак не воздействуя на человека, которой явился причиной наших реакций. Есть такая мудрость: обидеться — это все равно что выпить яду в надежде, что он убьет твоего врага.

От гиперответственности избавляет только доверие миру, жизни, Богу. Если ваш девиз «Я могу надеяться только на себя», то это точно означает, что другим людям и жизни вообще вы не доверяете. Если что-то происходит так или иначе, для чего-то это нужно. Не все дела должны быть сделаны совершенно. Не всю ответственность надо брать на себя, иногда очень полезно делегировать ее сотрудникам, мужу, детям.

Не все в мире должно происходить так, как запланировали вы. Просто отдайтесь течению жизни, это принесет огромное облегчение.

Остановить внутренний диалог можно небольшими паузами в течение дня для аутотренинга, дыхательных упражнений, просто отдыха. Очень полезно несколько раз в день расслаблять все мышцы, глубоко дышать (хотя бы 5−10 мин.), ведь когда расслаблено тело, расслабляется и наш ум. Если у вас есть возможность послушать звуки природы, просто приятную музыку, обязательно сделайте это. И опять же доверие к миру поможет вам отойти от внутренней суеты и обрести гармонию.

Наращиваем внутреннюю силу

Вот вы уже не теряете энергию, теперь можно приступить к наращиванию внутренней силы.

Аксиома 1. Внутренняя сила наращивается в момент решения трудных задач. Мы боимся столкновения с трудностями, стараемся их не замечать, отложить на потом. Но проблема-то никуда не уходит и потихоньку истощает нас. Если вы бросите вызов страху, посмотрите ситуации в лицо и разрешите ее, то вы несомненно станете сильнее! Когда вы решаете проблему, ее энергия переходит к вам, становится вашей личной силой.

Аксиома 2. Нужно правильно «конвертировать» энергию эмоций. Любые эмоции имеют как разрушительный, так и созидательный потенциал. Негативные эмоции — гнев, обида, разочарование — потенциально разрушительны. Но если они все-таки возникли, то их не нужно подавлять, а их энергию надо направить в созидательное русло: решить проблемы, изменить что-то в себе, сделать то, что давно хотелось. Позитивные эмоции (радость, восторг, любовь) потенциально созидательны, но их потенциал можно направить на улучшение своей жизни, а можно не использовать вовсе или даже применить далеко не лучшим образом.

Аксиома 3. Используйте энергию вдохновения. У идей короткий срок годности. Например, пришла вам в голову замечательная мысль, как открыть свой бизнес, улучшить свою жизнь и т. п., делайте первые шаги незамедлительно. Если вы скажете себе «здорово, но я займусь этим позже», энергия может рассеяться, вдохновение и оптимизм иссякнут, и все останется как было. Не откладывайте важные дела на потом, делайте, пока есть внутренний огонь!

Аксиома 4. Общайтесь с позитивными людьми. Есть люди, которые крадут наше время, нашу энергию, наше вдохновение. Это пессимисты, негативисты, нытики, лентяи. Не вступайте с ними в дискуссии, вы имеете право разорвать с ними контакт (на время или навсегда, зависит от того, кто эти люди). Лучше найдите в своем ближнем и дальнем окружении вдохновленных, свободных, уверенных и сильных людей, которые идут по жизни с радостью и упоением. Общение с этими людьми поможет и вам поднять свой уровень личной силы.

Аксиома 5. Занимайтесь спортом, творчеством или энергетическими практиками. Выберите для себя то, что подойдет лично вам. Спорт в любом его проявлении (от зарядки до более серьезного уровня), танцы, живопись, пение помогают очищать голову от ненужных мыслей и заряжать позитивом. Это ваши личные источники энергии, откуда можно черпать силу всегда. Без подзарядки внутреннюю силу не нарастить!

Аксиома 6. Возьмите себе за правило всегда быть самим собой — это одна из основных наших жизненных задач. Каждый человек появляется на свет с уникальным набором качеств, способностей и талантов. Мы должны жить своей жизнью, а не стараться быть правильными по меркам социума.

Аксиома 7. Никогда ни о чем не сожалейте. Все, что было сделано, — это лучшее решение из миллиона возможных на тот момент времени. Не живите задним умом, который нашептывает вам, что можно было поступить лучше. Это всего лишь иллюзия. Будет следующий момент — и вы по­ступите уже по-другому.