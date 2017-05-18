Как астрология помогает в жизни

Макс Гребёнкин следует «счастливому» гороскопу, чтобы всё исправить в жизни, но в один прекрасный момент... В общем, на звёзды надейся, а сам не плошай!

На фото Дмитрий Ендальцев и Светлана Ходченкова, кадр из фильма «Гороскоп на удачу»

Астрология — это древняя наука, с помощью которой можно предсказать вероятные события в жизни человека. Располагая гороскопом, мы по сути имеем в своём распоряжении мудрого советчика. Поговорим сегодня на эту тему с Анжелой Харитоновой, практическим психологом.

Я занимаюсь небольшим бизнесом. Сейчас клиентов мало, сделки срываются. Недавно коллега поделился, что у него есть личный астролог-консультант, который прогнозирует удачные дни для сделок и начинаний, и с тех пор продажи значительно увеличились. А ещё астролог ему посоветовал, как наладить отношения с женой и найти подход к детям. Подскажите, действительно ли астрология может помочь в жизни? Иван, 42 года. Тула.

Некоторые люди путают астрологию с магией или эзотерикой. Астрология — это наука, основанная на точных расчётах. Настоящий астролог учитывает не только положение Солнца (это то, что вы знаете, — Овен вы или Водолей, например), но и ещё массу факторов — 10 планет в знаках, астрологических домах (в сферах жизни), в аспектах (напряженных или гармоничных) между собой, а также звёзды, фиктивные точки, градусы знаков и т. д. Настоящий астролог легко сделает прогноз на совместимость, выберет лучшие даты для значимых событий лично для вас и пр. Поскольку, уважаемые читатели, я не знаю ваших дат рождения, прогноз на 2017 год будет заключаться в благоприятных и неблагоприятных днях для разных событий. Это действует на всех в большей или меньшей мере.

Пора любви — Венера правит!

Расскажу об удачных днях для завязывания отношений, для помолвки, свадьбы. А для женатых пар — это хорошие периоды для укрепления отношений, романтических поездок. Для женщин эти же периоды подойдут для наведения красоты, походов в салоны. Если это делать в благоприятные дни — точно не пожалеете, а наоборот, очаруете всех! За это тоже отвечает Венера.

Венера проходит свою обитель — знак Тельца (6 июня — 5 июля). Новые знакомства могут стать прочными и длительными. Венера в Тельце способствует стабильности в чувствах и отношениях. Хотя Телец — знак чувственных удовольствий и акцент на сексе также будет присутствовать. Брак, заключённый в это время, обещает быть крепким, это один из лучших периодов в 2017 году для свадьбы.

Венера в Близнецах (6−31 июля). Новые знакомства могут быть поверхностными и не перерастут в длительную связь или брак. Венера в Близнецах склоняет к отношениям без обязательств. Неподходящее время в 2017 году для свадьбы, брак, заключённый в это время, будет недолговечным либо каждый из партнёров будет жить своей жизнью.

Венера в Раке (1−26 августа) делает новые знакомства ориентированными на создание семьи. Привязанности в это время зарождаются крепкие. В данный период 2017 года хорошо заключать брак, играть свадьбу, особенно тем, для кого семья и дети являются самыми важными сферами в жизни.

Венера во Льве (27 августа — 20 сентября). Отношения, которые завяжутся в этот период, будут неравными: один партнёр будет любить, а другой будет позволять любить себя. В это время можно играть свадьбу, есть большая вероятность, что брак будет надолго, т.к. Лев — знак фиксированный, т. е. постоянный.

Венера в Деве (21 сентября — 14 октября). Венера в Деве склоняет к сухим отношениям, здесь важнее забота о партнёре, а не страсти и эмоциональные выражения любви. В общем, романтики не будет. При Венере в Деве брак более вероятен по расчёту, а не по любви.

Венера во второй своей обители — в знаке Весы (15 октября — 7 ноября). Весы для Венеры — самый лучший знак, который делает партнёрство равноценным. В это время появится потребность в близком человеке. И новое знакомство может действительно закончиться браком. Период — один из лучших в 2017-м для свадьбы.

Венера в Скорпионе (8 ноября — 1 декабря). Новое знакомство может перейти в длительную связь, но с постоянным выяснением отношений. В союзе будет присутствовать ревность, страсти и вероятны временные расставания. Акцент на сексуальном притяжении. Это время 2017 года не подходит для брака.

Венера в Стрельце (2−25 декабря). Отношения хорошо сложатся, если один из партнёров будет в роли ученика, а другой в роли учителя либо оба будут беззаботными авантюристами. Хороший период для заключения брака.

Венера в Козероге (26 декабря — 18 января 2018 г.). Знакомства могут перерасти в серьёзную связь. Должна пройти проверка на прочность временем. И только тогда можно играть свадьбу. Период, удачный для брака.

Удачные даты для знакомства, обручения, свадьбы: 19 мая, 16, 23 июня, 7, 15, 29 июля, 11 августа, 8, 9 сентября, 7, 21 октября, 11, 17 ноября, 22, 29, 30 декабря.

Не планируйте свадьбы и любовные дела на эти дни (неудачные положения Луны, солнечные и лунные затмения): 25 мая, 9, 24 июня, 9, 23 июля, 7, 21 августа, 1, 16, 20 сентября, 5, 19 октября, 4, 18 ноября, 3, 18 декабря.

Делаем покупки правильно

Насколько удачным будет шопинг, отвечает Меркурий. Также Меркурий поможет не ошибиться при подписании документов, совершении сделок и пр. Неблагоприятный период для этого — ретроградный Меркурий (в этом году — с 13 августа по 4 сентября и со 2 по 22 декабря). Покупки, сделанные в эти периоды, огорчают, сделки несут проблемы. Удачные дни для покупок и сделок — с 7 по 21 июня, с 26 июля по 11 августа, с 10 по 29 сентября.

Ждём рождения чуда

Каждая пара, планирующая малыша, конечно же, хочет, чтобы беременность протекала легко, роды прошли удачно, а ребёнок родился здоровым. А некоторые пары мечтают о малыше определённого пола. За всё это отвечает Луна. С таким серьёзным вопросом лучше прийти к астрологу лично, но всё же есть прогноз по благоприятным положениям Луны на этот год для зачатия. 100% не гарантирую (это нужно смотреть все параметры), но вероятность высока!

Май. Мальчики — 17−18, 22, 30. Девочки — 20, 24, 28.

Июнь. Мальчики — 3−4, 8, 13−14, 18−19, 26. Девочки — 16−17, 20−21.

Июль. Мальчики — 6, 11, 15, 28−29. Девочки — 13, 18, 22.

Август. Мальчики — 2, 11−12, 24−25, 29. Девочки — 9−10, 14, 18.

Сентябрь. Мальчики — 3−4, 8−9, 21−22. Девочки — 10−11,14−15.

Октябрь. Мальчики — 1, 6, 18, 23, 28−29. Девочки — 3−4, 7−8, 12, 30.

Ноябрь. Мальчики — 2, 14−15,19, 24−25, 29. Девочки — 4, 8, 27.

Декабрь. Мальчики — 11−12, 21−22, 26−27. Девочки — 1−2, 5−6, 24−25, 29.

Успех в карьере

За него отвечает Юпитер. В этом году до 10 октября Юпитер будет в Весах, и конечно, особенно повезёт людям этого знака, а также Водолеям, Близнецам. В период май — октябрь ждите удачу! С 11 октября Юпитер идёт по знаку Скорпиона. В конце этого года повезёт Скорпионам, родившимся в конце октября, а также Рыбам, родившимся в конце февраля, и Ракам, родившимся в конце июня.