Как «лечить» зависимые отношения между мужем и женой? Советы психолога

«Будьте очень осторожны, давая кому-либо власть над собой!» Розамунд Пайк и Бен Аффлек в фильме «Исчезнувшая» (2014), где крайней степени зависимость от партнёра толкает на ложь и преступление.

Письмо от Марины (31 год) из Тулы:

Мои отношения с мужем далеки от идеала. Мы постоянно скандалим, он уходит из дома и ночует у друзей. Были измены, поднимал на меня руку. Понимаю, что мне плохо с ним, но не могу его бросить. Как только пытаюсь это сделать, у меня начинается настоящая ломка. Я чув-ствую, что сильно его люблю, хотя он этого и не заслуживает. Я не знаю, что мне делать: и с ним не могу, и без него. Помогите!



Практический психолог

Анжела Харитонова

Это настоящая адреналиновая зависимость. Человек привыкает к определенному уровню адреналина в крови, это его личная норма. Если он живет в напряжённых, тревожных или кризисных условиях, то этот уровень «нормы» у него хронически повышен, и потом в спокойных отношениях ему становится скучно, может даже начаться депрессия. Кто-то эту свою норму адреналина получает от сложной работы, где есть высокая ответственность и риск, кто-то – от экстремального спорта, путешествий. Но самый простой способ получить адреналин – от отношений.

Что такое здоровые и нездоровые отношения?

В здоровых отношениях всё предельно понятно и ясно, спокойно и поэтому «скучно». Это точно не сюжет для фильма. Вы что-то предлагаете мужу, он соглашается. Он предлагает вам что-то, вы соглашаетесь. Если что-то не получается, вы спокойно договариваетесь на других условиях. В таких отношениях как будто нет энергии. Точнее, она есть, но она очень спокойная, уютная и мирная. А бурная и деятельная энергия идёт вовне – на творчество, работу, спорт, увлечения, воспитание детей и т. д.

А если рассматривать адреналиновые отношения, то тут страсти-мордасти такие, что точно есть что подружкам рассказать и чем поразить весь Instagram. Здесь всегда что-то происходит: скандалы, уходы и приходы, хлопанье дверью, слёзы, угрозы, измены, драки, битьё посуды, снова признания в любви и безумные поступки. Кажется, жизнь на все сто! Но это только кажется. В этих отношениях всегда что-то происходит, но происходит полная ерунда, которая только высасывает энергию, истощает людей и приближает отношения к роковому финалу. Вся энергия сосредотачивается внутри, и её не хватает на творчество, саморазвитие, профессиональный рост, на детей. Если напряжение в паре падает, то пара сразу придумывает себе новый скандальчик, чтобы повысить уровень адреналина. Ну чем не наркоманы? Лечение таких отношений действительно напоминает лечение наркомании. Это зависимость, причём зависимость химическая, от гормональных выбросов. Поэтому нужно очень серьёзно к этому отнестись!

Признаки зависимых отношений в паре

Баланс брать и давать чрезвычайно важен для любых отношений. Если в здоровых отношениях этот баланс соблюдается, то в зависимых всегда наблюдается дисбаланс. Один из партнёров является донором, другой реципиентом. Донор вкладывает в реципиента, как в чёрную дыру, все свои ресурсы, внимание и заботу. Реципиент всё это принимает, но отдаёт взамен не любовь, а постоянные встряски.

Донор всегда зависим, потому что подсознательно стремится компенсировать, то есть получить обратно, свою затраченную энергию. Часто донор недоумевает: «Но я же всё для неё сделал! Я уже доказал свою любовь! Почему же она этого не ценит?» Донор не понимает: сколько бы энергии он ни вложил, если его не любят, не полюбят никогда. Любовь нельзя заслужить.

Пример. Девушка познакомилась с парнем. Она много думала о нём, готовилась к свиданиям, подбирала наряды, меняла распорядок своего дня, чтобы выкроить время для встреч. Это всё энергия, которую девушка потратила. Парень почувствовал, что девушка залипла. Если это потенциальный вампир или манипулятор, то он начинает вести свою манипулятивную политику, то есть сухо отстраняться, игнорировать общение с ней по телефону и в соцсетях, менять общие планы и отказываться от свиданий в последний момент.

Если девушка не склонна к зависимым отношениям, она просто уходит. Но если такая склонность есть, она бессознательно захочет получить компенсацию своей затраченной энергии, то есть добиться такого же внимания от мужчины.

Многие учёные проводили исследования зависимых отношений в паре. Почему взбалмошные партнёры так привлекательны и вызывают сильные чувства? Механизм таков: от непредсказуемого партнера «награждение», то есть бурный секс или проявление любви, приходит неожиданно, и зависимый никогда не знает, когда это случится, поэтому это особенно ценится. Это опять же адреналиновая зависимость, простая химия.

Суть зависимости: постоянная надежда получить любовь, которая никогда не может оправдаться. Зависимый получает только адреналиновые стрессы, которые ошибочно принимает за любовь. Партнёр-донор очень часто испытывает постоянный страх быть брошенным либо остаться в одиночестве. Это результат детской травмы. Возможно, мама была слишком холодной либо непредсказуемой в поведении. Партнёр-реципиент тоже имеет свою детскую травму. Он очень боится близости, потому что в детстве родители применяли физическое или эмоциональное насилие, и близость для него опасна. Как только донор подходит к нему на небезопасное расстояние, реципиент тут же бежит. Не надейтесь вылечить его своей любовью. Это тупик! Вылечить можно только здоровыми отношениями и только тогда, когда человек сам этого хочет. Тут обязательно нужна работа с психологом.

Признаки любовной зависимости

Вы идеализируете партнёра и не замечаете явных недостатков: ну и что, что он пьёт и не работает, зато душа у него светлая. Даже если партнёр явно пренебрегает вами, вы его всё равно оправдываете. Вы чувствуете себя виноватой, как будто проблемы в отношениях зависят только от вас. Не пришёл на свидание? Наверное, я ему плохо объяснила. Изменил? Наверное, я недостаточно сексуальна и женственна, надо заняться собой. Вы считаете, что ответственны за чувства партнёра. Он злится, значит вы виноваты, он критикует, значит вы что-то не так сделали. И вместо того чтобы уйти, вы пытаетесь усовершенствовать себя. Отношения – это главная ценность вашей жизни.

Как избавиться от любовной зависимости

Человеческую жизнь можно условно разделить на три сферы:

первая сфера жизни – любовь, семья, отношения;

вторая сфера жизни – удовольствия, увлечения и личные потребности (здесь мы получаем удовольствие от уединения, вкусной еды, здорового сна, хорошей книги, шопинга, спорта, общения с природой – это зона заботы о себе);

третья сфера жизни – достижения (наша карьера, профессиональная реализация, творчество, амбиции, социальный статус).

Проблема зависимых людей в том, что их внимание сосредоточено только на первой сфере жизни, а две остальные страдают. Самый эффективный метод избавиться от любовной зависимости – перенаправить своё внимание на другие сферы жизни, вырастить другие свои субличности.

Например, получить признание в профессии, научиться радовать себя, заботиться о себе, поменять гардероб, отправиться в путешествие. Рано или поздно это будет вызывать прилив недостающего вам адреналина.

Снимите ответственность за свои чувства с партнёра и перенесите на себя. Например, вы обижены, в депрессии или злитесь. Это ваши чувства, и отвечаете за них только вы. Вы можете наполнить свою жизнь совершенно другими чувствами. И восстанавливайте уважение к своим личным границам. Не разрешайте никому их нарушать! Оставьте себе пространство для уединения, для своих мыслей, эмоций, тайн, которыми вы не обязаны ни с кем делиться. Проводите часть своего времени без партнёра, с друзьями либо в уединении.

И помните: только в ваших силах наполнить свою жизнь счастьем и радостью, вдохновением. Никакой другой человек на свете не может вас осчастливить, это можете сделать лишь вы сами!