Как распознать абьюзера

Красивые и успешные супруги Райт (Александр Скарсгард и Николь Кидман) – яркий пример ужасно больных абьюз-отношений. («Большая маленькая ложь», 2017 г.)

Письмо от Виктории (28 лет) из Тулы:

Наши отношения с Павлом начинались очень красиво. Мы быстро стали жить вместе, он был заботливый, щедрый, любил безумно. Сначала я была в восторге, но потом стала замечать давление с его стороны. Он проверяет мой телефон, злится, если я на 5 минут опаздываю, звонит каждый час и уточняет, где я. Он стал управлять практически всей моей жизнью. Если я что-то делаю не так, всегда рискую вызвать его гнев. Я устала от таких отношений. Понимаю, что трудно найти мужчину, который будет так любить. Хотя иногда мне кажется, что он любит не меня, а только себя. Подскажите, что мне делать? В последние месяцы я слышу от него много угроз.



Практический психолог

Анжела Харитонова

Речь в письме идёт о типичном абьюзере. Абьюзер (от англ. аbusе – насилие, оскорбление, жестокое обращение) – это эмоциональный насильник, очень хитрый манипулятор. Все жестокие и деспотичные взрослые – это в прошлом дети, пережившие эмоциональное насилие. Возможно, типичными абьюзерами были их отцы. Мнением ребёнка никто не интересовался, его унижали и наказывали, он жил и вечном страхе. Единственные понятные и доступные для него роли – быть либо «хозяином», либо угнетаемым. И он выбирает контролировать всё и вся, самому быть в роли деспота. По-другому он не может и не умеет. Исправить и наставить на путь истинный абьюзера не получится, не надейтесь! Может помочь только очень глубинная психотерапия. Но, как правило, абьюзеры считают, что всегда правы, и никогда в жизни не пойдут к психологу. Вот типичный цикл абьюз-отношений:

1 фаза

Красивое начало

Типичные слова, которые можно услышать от абьюзера в ваши первые встречи: «Ты особенная! Ты не такая, как все! Ты идеальная!» Слово «идеальная» вообще должно вас насторожить, потому что человек, который вас идеализирует, через какое-то время в любом случае разочаруется, поскольку любит не вас, а свой идеальный выдуманный образ. Если вы слышите, что «идеальная», не обольщайтесь, скоро вы услышите: «Ты такая же, как все». При этом он негативно отзывается о своих бывших женщинах, как правило, имеет плохие отношения со своими родителями, братьями и сёстрами. Он вообще негативно относится к другим людям и часто может унижать тех, кто слабее: нагрубить старушке, официанту в кафе, продавцу в магазине. Но вас он возводит на пьедестал.

Далее абьюзер старается как можно быстрее сделать ваши отношения серьёзными, буквально с первых дней. Это тревожный звоночек! Почти сразу он говорит о совместной жизни, планирует будущее, хочет провести отпуск вместе. Учитывая, что сейчас большинство мужчин не торопятся с серьёзными отношениями, такое поведение здорово подкупает женщин. Они считают это признаком любви, а это, к сожалению, признак деспотизма.

2 фаза

Он заявляет свои права на вас

Сначала это может не напрягать, а даже радовать. Каждая женщина мечтает услышать от любимого: «Ты только моя, никто не любит и не будет любить тебя так, как я!» Эти сладкие слова усыпляют бдительность жертвы. Дальше начинается ревность, которую он, конечно же, объясняет любовью. Он начинает вас контролировать, просит вас держаться подальше от мужчин, от коллег и друзей мужского пола. Он видит негатив в ваших подругах и близких и просит общаться с ними поменьше. Он может начать давать советы, как вам лучше одеваться, настаивать, чтобы вы не носили обтягивающие платья или туфли на высоком каблуке.

3 фаза

Он начинает принижать ваше достоинство

Его комплименты становятся ласково-уничижительными – «ты моя глупышка, мой поросёночек». Он всё больше критикует вашу манеру одеваться, ваше окружение. Его задача – изолировать вас, что даст ему в полной мере проявить свою власть. Когда вы окажетесь в изоляции, вам будет трудно противостоять ему. Паук умело плетёт свою паутину. Он может начать принижать ваши качества, умения и таланты. В ваш адрес может прозвучать: «Ты делаешь это плохо! У тебя ничего не получается! Что бы ты без меня делала?» Может открыто говорить о ваших «недостатках»: целлюлите, лишнем весе, тонких волосах и пр. Может поставить вас в неловкую ситуацию перед вашими друзьями, унизить перед другими. Периодически на людях он делает широкие красивые жесты, чтобы всем демонстративно показать, как он вас любит. Вы замечаете, что у него система двойных стандартов.

4 фаза

Ты никчемная и во всём виновата, а я всегда прав!

Абьюзер начинает перекладывать на вас ответственность за свою эмоциональную неустойчивость и даже агрессию. Вы можете услышать: «Это ты меня разозлила, не могла промолчать, что ли?! Ты меня спровоцировала на агрессию. Во всём виновата ты!» Отличительная черта абьюзера – он всегда прав, а все вокруг виноваты. Он никогда не признаёт ответственность за своё поведение. В этой фазе вы можете услышать откровенно уничижительные фразы: «Да кому ты нужна, кроме меня? Кто тебя такую полюбит?!» Задача абьюзера – растоптать вас, уничтожить вашу самооценку, чтобы вы даже не пытались уйти из-под его власти. Критика становится всё жестче. Теперь вы услышите, что у вас всё плохо: причёска не та, фигура плохая, готовить вы не умеете и в профессии достижений нет, вы совершенно никчемная. Его ревность и контроль зашкаливают, он проверяет ваш телефон, постоянно звонит вам, заставляет оправдываться, устраивает скандалы, если вы немного опаздываете с работы. Эта фаза заканчивается откровенной агрессией, эмоциональной и, возможно, даже физической.

5 фаза

Прости, я же тебя люблю!

Абьюзер понимает, что перегнул палку. Происходит эмоциональная разрядка, он начинает просить у вас прощения, боясь, что вы сорветесь с крючка. Тут в ход идут широкие жесты, красивые поступки, букеты роз, рестораны, подарки, путешествия. Поведение часто демонстративно: он может стоять на коленях, плакать, красиво признаваться в любви и обещать, обещать... Как правило (и к большому сожалению) жертва его прощает.

6 фаза

Тишь да гладь, новый медовый месяц

Какое-то время абьюзер ведёт себя спокойно, становится прямо-таки шёлковым, очень внимательным, ослабляет свой контроль. Жертва в это время просто счастлива. Кажется, что он исправился, она победила его своей любовью и что теперь всё будет хорошо. Но так не бывает никогда.Далее снова следуют фазы 3, 4, 5, 6. В каждой фазе агрессия лишь набирает обороты.

Что делать?

Однозначно выходить из отношений! Никакой надежды на исправление таких людей нет. Если вас всё устраивает – это ваше дело, хотя если женщина склонна быть в роли жертвы, нужно обязательно обратиться к психологу. Если же вас не устраивает быть жертвой, просто уходите. Не надо оправдываться, объяснять, жалеть, пытаться ему помочь. И ни в коем случае не испытывайте чувство вины! Жертва вы, а не он, и вы имеете полное право уйти навсегда. Блокируйте его контакты везде, не берите трубку, не общайтесь. Это единственный выход, если вы заинтересованы выйти из этой ситуации и начать новую жизнь.

Как быть, если вы только начинаете замечать признаки абьюза в зарождающихся отношениях? Чётко объясните мужчине, что вам не нравится в его поведении, и дайте ему понять, что вы не намерены терпеть нарушение ваших границ. Если это повторяется, прекратите общение с ним, например, на неделю. Проанализируйте ситуацию. Если вы решите после этой недели всё-таки продолжить общение, будьте начеку. Если видите явные признаки токсичных отношений, уходите раз и навсегда!