Как пережить расставание. Спойлер: без боли не получится, увы

Поговорили об этом с психологом Анной Ахмеровой

Помните в одной из прошлых статей мы говорили с вами об изменениях? О тех, что мы сами планируем и о тех, которые мы не ждали. Так вот с расставаниями похожая история. Мы постоянно сталкиваемся с расставаниями в своей жизни. Какие-то расставания мы сами инициируем, какие-то для нас полная неожиданность. Какие-то расставания лишают нас сил жить, а после каких-то мы выдыхаем с облегчением. Но в любом случае, расставания - это важная и значимая часть нашей жизни. Но всегда ли мы умеем расставания проживать?

Обычно, когда с нами в жизни случается расставание - и особенно, когда расстались с нами - мы стараемся как можно скорее забыть об этом неприятном событии, заглушить, вытеснить болезненные чувства. Мы бежим. Бежим от собственных переживаний и эмоций.

Важно уметь принимать свои чувства и проживать их. Не избегать их. Так вот, во время расставания нам тоже надо научиться свои чувства проживать.

Расставание - это еще и изменения в жизни. Изменение нашего статуса или роли. Например, если мы говорим о разводе. Это влечет за собой множество изменений в жизни человека. Мы много уделяем внимания внешней стороне таких изменений. Думаем о материальной составляющей вопроса, юридической. И упускаем из вида наше психологическое состояние.

Конечно, в ситуации, когда новость о разрыве отношений застает нас врасплох, тут не до самоанализа. Нас накрывает лавиной чувств и мыслей. И эта лавина сносит с ног. Одна мысль в голове - выжить! Я думаю, многие из вас бывали в таких ситуациях. Я вам искренне сочувствую и обнимаю вас. Вы выжили и смогли это пережить. Вы очень сильные.

Знаете, есть стадии принятия случившегося. Независимого от того, что произошло, мы проходим одинаковые стадии. Вот они:

1. Отрицание (изоляция) - мы не верим в случившееся и не хотим в это верить.

2. Торг - надеемся, что все еще изменится и вернется

3. Гнев - злимся на того, кто имеет отношение к произошедшему. Или злимся на обстоятельства.

4. Депрессия

5. Принятие (смирение) - осознание того, что произошло.

Не относитесь, пожалуйста, скептически к этому алгоритму. Пройдя все эти стадии, в итоге вы сможете отпустить случившееся и спокойно жить дальше. Например, строить новые отношения. Присмотритесь внимательно к этим пунктам, вспомните ваши ситуации, где с вами происходило то, что вам было сложно принять. И ответьте себе честно - удалось ли вам прожить все эти стадии и принять случившееся? Или вы все еще злитесь, когда вспоминаете о том, как вас бросил партнер? Или вот уже несколько лет после расставания вы все еще не верите в то, что произошло (и как он/она мог/могла?). Или вы уже долгое время в депрессии после развода (больше года). Или вы предпринимаете попытки как-то удержать отношения, найти компромиссы, новые виды взаимодействия?

Иногда нам только кажется, что все в прошлом. Что мы прожили расставание. Но на самом деле мы можем застрять на одной из стадий (гнева, торга, депрессии, не принятия) и не отпустить случившееся.

Прожить расставание и отпустить прошлые отношения необходимо для нашего движения вперед. Конечно, нам никто не мешает жить дальше. Все правильно. Но если мы все еще злимся или обижаемся на своего бывшего партнера, или виним себя за расставание - это будет негативно отражаться на наших отношениях с новыми людьми. Например, новые отношения могут стать «обезболиванием» или спасением. И это уже изначально сформирует зависимые отношения между вами и новым партнером. По сути они будут построены на вашей потребности - забыть предыдущего партнера. И часто такие отношения заканчиваются тоже печально.

Больше всего в расставании нас мучают вот эти вопросы: Почему это произошло и кто виноват? Как я теперь буду дальше без него/нее?

Разобраться в причинах разрыва отношений очень важно. И хорошо если у вас была/есть такая возможность, открыто поговорить о причинах и получить ответы на свои вопросы - почему?

Но разобраться в причинах и принять эти причины - два разных процесса. Здесь важно помнить вот о чем. Нас не всегда устраивают причины нашего партнера. Они нам могут казаться незначительными и недостаточными для расставания. И тогда мы рискуем застрять в стадии - отрицание происходящего. Постарайтесь услышать вашего партнера. Даже если сейчас вам все это кажется неправильным. Очень сложно не спорить и не бороться за отношения. Но чем быстрее вы сможете принять реальность, тем быстрее отпустит боль. Дайте себе время на принятие.

Если инициатор разрыва вы, то также очень важно разобраться в себе с причинами и доводами почему вы не видите дальше развитие ваших отношений. Необходимо донести эти причины до своего партнера. Вам может быть страшно встретить негативную реакцию и может захотеться ничего не объяснять. Уйти молча. Но так вы оставите человека в полной и мучительной неизвестности, с которой ему придется справляться в одиночку. Постарайтесь найти в себе силы для разговора о причинах вашего ухода из отношений. Иногда даже спустя какое-то время вы можете поговорить об этом, объяснить почему прекратили отношения.

При мысли о расставании нас пугает физическое отсутствие человека, к которому мы привыкли. Это и про выражение своих чувств. Это и бытовые моменты - партнер что-то делал для нас. И когда мы с кем-то в отношениях, мы не задумываемся о том, как много всего связывает нас с человеком. И сталкиваемся с этим в полном объеме, когда человек уходит из нашей жизни.

1. Не стоит делать вид, что для вас ничего не поменялось. Это будет избегание чувств и нежелание принимать реальность. Дайте себе время на осознание того, что именно изменилось в вашей жизни с расставанием.

2. Подумайте, что именно давал вам партнер, чем наполнял вашу жизнь. Чего именно вам не хватает без него.

3. Дайте себе время (отгорюйте) вашу утрату - разрыв отношений, уход партнера, его физическая близость, его внимание и общение с ним. Потребуется время, чтобы прожить грусть, печаль и одиночество по этому поводу.

4. Не торопитесь бежать вперед, не гоните себя в новые отношения.

5. Займите взрослую позицию по отношению к себе. Подумайте как вы можете сами организовать то, что давал вам партнер. Например, бытовые вещи, досуг. То что привносил он/она в вашу жизнь. Как вы сами можете себе это дать?

После того как вы смогли принять и отпустить прошлые отношения. А мысли о бывшем партнере больше не поднимают внутри волну негативных воспоминаний и эмоций. После этого можно подумать о новых отношениях в своей жизни.

Сколько времени должно пройти между прошлыми отношениями и новыми?

Понимаете, дело не только во времени, которое прошло с момента вашего расставания. Важнее, как вы проживали на эмоциональном уровне весь этот период. Например, если между вашими прошлыми отношениями и новыми прошел год - это не гарантирует успех, если этот год вы отрицали причины случившего и не перестали злиться на бывшего/ую.

Прежде чем идти в новые отношения уделите внимание:

1. Чувствам к бывшему партнеру. Какие это чувства? Злость, разочарование, обида. Или может вы все еще любите? Разберитесь с этим.

2. Что вы готовы и хотите дать партнеру в отношениях.

3. Научитесь закрывать свои потребности самостоятельно. Чтобы ваши новые отношения не стали для вас зависимыми.

4. Какую ценность партнер принесет в вашу жизнь? Это то, что мы сами не можем себе дать. Например, духовная близость с другим человеком. Общие дети. Семья.

Вся наша жизнь - это смена этапов начала и конца. Что-то начинается и что-то заканчивается постоянно. В этом суть жизни. Не бывает так, что наступил конец и все. В момент расставания, когда значимые для нас отношения заканчиваются, кажется, что это все. За этим ничего не будет. Но это невозможно! За концом всегда следует начало. Помните, что самое темное время всегда перед рассветом.

Обнимаю вас.