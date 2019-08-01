Как зависит счастье женщины от ее отношений с отцом?

Любимые папины дочки – счастливые женщины в будущем. (Кадр из сериала «Папины дочки», 2007-2013 гг.)

Письмо от Ларисы из Тулы, 37 лет.

Моя жизнь складывалась так, что я всё время добивалась любви холодных и недоступных мужчин. Замуж так и не вышла, но родила дочку. Сейчас ей 5 лет, и она начала спрашивать, кто ее отец, и «искать» отца во всех знакомых мужчинах. Отец всегда был недоступным для меня, поэтому я всю жизнь добивалась любви мужчин, которые не отвечали мне взаимностью. А сейчас волнуюсь за дочку – как повлияет на нее то, что она не знает своего отца вообще? Могу ли я сделать что-то, чтобы дочь не страдала в будущем?



Практический психолог

Анжела Харитонова

Папа – первый и главный мужчина в жизни девочки. От него зависит, как сложится личная жизнь дочери. От отца можно получить большой запас любви, веры в себя, принятия, восхищения, умения отдавать и получать. А можно – убежденность в собственной никчемности и вечную борьбу с самой собой и своими комплексами. Особенно сильное влияние отца на дочку – в возрасте 4-7 лет и в подростковом возрасте. В это время очень важно, чтобы папа хвалил дочь, говорил ей, что она красивая, умная, необыкновенная. Именно это закладывает самооценку дочки. Любящий отец – это гарантия того, что девочка выберет в будущем достойного мужчину, который будет ее по-настоящему любить. Давайте рассмотрим пять типов взаимодействия отца и дочери, которые негативно влияют на ее жизненный сценарий.

Папа неизвестен, дочка в поисках отца

Отца не было. Мать родила дочь от мужчины, с которым не состояла в браке, или родители развелись, когда дочь была совсем маленькой, отца она не помнит и связи с ним не поддерживает. Такие девочки, подрастая, пытаются отыскать отца и влюбляются в мужчин намного старше себя, зачастую – в женатых. Становятся страстными поклонницами преподавателей, тренеров, знаменитостей. Не могут создать равноценные отношения.

Что делать взрослой дочке: найти настоящего отца и позволить ему занять в душе свое место. Простить его, даже если нет возможности общаться с ним.

Что делать маме, чтобы «сгладить» сценарий: если так получилось, что у дочери нет отца, то его может заменить новый мамин муж, если мама построит с ним хорошую семью. Ошибку совершают те матери, которые осознанно не выходят замуж и воспитывают ребенка в одиночестве.

Папа недоступный и холодный, дочь в поисках одобрения

Такой отец считал, что не стоит хвалить дочь, а то можно избаловать. Папа никогда не обнимал дочь, не восхищался ею и не говорил, что она красивая. А для формирования женственности ведь самое главное, чтобы отец «оценил» дочь, сказал, что она самая лучшая. Когда дочь вырастает, она гоняется за холодными и недоступными мужчинами, старается заслужить их любовь, признание, высокую оценку. Но в результате получает не одобрение, а презрение.

Что делать взрослой дочке: научиться любить и ценить себя. Сказать себе все те слова одобрения и любви, которые хотелось услышать от папы и возлюбленных. В отношениях с мужчинами соблюдать баланс «брать – давать». Если мужчина не любит, не завоевывать его, уметь отпустить.

Что делать маме: если муж уверен, что дочку не нужно хвалить, поговорите с ним, объясните, как важна для дочери позитивная оценка отца. Говорите сами ей почаще, что папа ее любит и ценит.

Папа – деспот, дочка – борец

Отец унижал мать при детях. Возможно, был алкоголиком, бил мать, оскорблял. Дочь тихо ненавидела отца. В таком случае у дочери два варианта сценария, но избегать мужчин она будет в любом случае. Первый – выросшие в семье с отцом-деспотом и матерью-жертвой девочки часто начинают избегать мужчин вообще, общаясь только с подругами. Мужчин они вообще не допускают в свою жизнь, так как презирают, либо допустят, только чтобы родить ребенка. Второй вариант – дочь тирана и жертвы подрастает и начинает играть роль «сына-защитника» для матери. Дочь психологически становится в мужскую позицию и борется с отцом. Такие девочки находят себя в спорте, особенно в боевых искусствах, любят камуфляж, кожаные куртки и прочие атрибуты брутального мужчины, избегают косметики и других атрибутов женственности, так как для них быть женщиной – значит быть жертвой. В отношениях происходит конкуренция и борьба. А чаще они просто выбирают слабых мужчин, чтобы стать лидером и подавлять мужа. Ведь по сценарию у них только две возможные роли: либо тиран, либо жертва.

Что делать взрослой дочке: начать общаться с мужчинами и убедиться, что не все такие, как ее отец. Отмечать хорошие качества в мужчинах, научиться взаимодействовать на равных, уважать их.

Что делать маме: уходить от тирана, осознав ответственность не только за свою поломанную жизнь, но и за жизнь детей.

Папа слабый, дочь не принимает мужчин

В родительской семье мама доминировала, а папы не было видно вообще. Он был тихий и не имел своего голоса. Выросшая дочь страдает от противоречий. Тихих и слабых мужчин такая девочка презирает, а сильных и волевых боится. Она может с брезгливостью относиться ко всем мужчинам. Это результат непринятия мужской энергии и глубокого страха перед всем мужским.

Что делать взрослой дочке: заводить друзей-мужчин, интересоваться мужскими хобби. Научиться проявлять свои чувства, в том числе и агрессию, и принимать эти чувства в мужчинах.

Что делать маме: постараться, чтобы дочь общалась с другими родственниками-мужчинами.

Папа идеал, дочь – его поклонница

Мама безумно любит и превозносит отца. В доме постоянно восхищаются отцом, дочь буквально «молится» на него, он для нее идеал. В будущем все мужчины не выдерживают с ним сравнения. Но часто оказывается, что отец не идеален, он всю жизнь изменял маме или имел какую-то зависимость. И дочь, сознательно выбирая себе такого мужчину, как папа, неосознанно находит партнера с таким же недостатком – неверного или с зависимостью. Еще возможный сценарий – дочь отвергает всех достойных претендентов в мужья, так как они не дотягивают до идеала. Или выбирает тихого, «никакого» супруга.

Что делать взрослой дочке: перестать сравнивать всех мужчин с отцом, признать, что идеалов не существует и у любой медали есть обратная сторона.

Что делать маме: стараться быть объективной и к мужу, и к другим мужчинам. Находить хорошие качества в других людях, не только в отце. Не делать из отца «икону».

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