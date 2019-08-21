Быть собой или «лучшей версией себя»?

В гонке за «лучшей версией себя» Андреа вовремя одумалась и вернулась к себе настоящей. (Энн Хэтэуэй в фильме «Дьявол носит Prada», 2006 г.)

Письмо от Ольги из Тулы, 41 год.

Сколько себя помню, всё время стремилась к лучшей жизни. Прочитала море мотивационной литературы, прошла несколько тренингов, придерживаюсь тайм-менеджмента, всё делаю по времени. Занимаюсь спортом, посещаю фитнес-клуб, стараюсь много читать, учить языки. Окружающие мне завидуют: я действительно многого добилась в жизни, но у меня почему-то нет чувства счастья. А иногда даже апатия наваливается. Может быть, я что-то делаю не так?



Практический психолог

Анжела Харитонова

В наше информационное время общество побуждает нас непрерывно гнаться за «лучшей версией себя». Не позволять себе расслабляться, яростно бороться с прокрастинацией, то есть не откладывать ничего на потом.

Изобретено огромное количество техник и средств по дрессировке самого себя. Современный человек уже испытывает чувство вины, если просто отдыхает. Вспомните, когда вы просто спокойно лежали на диване и мечтали, когда неспешно вели беседу с близким человеком за чашечкой чая? Когда любовались закатом? Наша жизнь построена так, что мы непрерывно что-то читаем, слушаем, развиваемся, поглощаем информацию, читаем кучу мотивационных текстов в соцсетях.

Мы не позволяем себе ошибок, несовершенства. А если прибавить к этому еще и власть культа красоты и молодости над современной женщиной, то получается довольно-таки жестокий прессинг. К чему приводит такая постоянная невротическая погоня за «лучшей версией себя»? Лишь самым сильным и от природы энергичным удаётся органично существовать в таком режиме, у остальных зачастую такая гонка приводит к неврозу или депрессии, явной или скрытой. Почему? Следуя всем этим модным веяниям и постоянно подгоняя и дрессируя себя, мы забываем о том, что человек счастлив лишь тогда, когда ему удаётся быть самим собой.

Получается, чем большего мы добились, чем больше денег заработали, тем более мы ценны в этом мире. Очень многие люди пускаются в гонку за успехом, чтобы избежать контакта со своей внутренней болью и нерешенными личными проблемами. Зарабатывание денег и признание – это лучшее психологическое обезболивание.

Чем опасна «гонка за успехом» для женщин?

Гонка современного человека за «лучшей версией себя» (не факт, что она лучшая) – это, конечно, постоянная жизнь в стрессе. Но более опасен такой стресс-режим для женщин. Как известно, чаще в ловушку разнообразных мотивационных тренингов, развивающих курсов и т. п. попадают женщины – всё из-за стремления к гармонии и совершенству. Но путь гармонии – это вовсе не гонка за результатом. Женщина восполняет свою энергию и наполняется совершенно по-другому. Женская энергия восполняется и усиливается в покое, а мужская – в движении. Это аксиома. Какую энергию они в себе взращивают, весь день находясь в суете? Правильно, мужскую!

Основная задача, которая должна стоять перед женщиной, – стремиться к размеренному, спокойному образу жизни. Для современной женщины важно замедлять темп своей жизни, прекращать бегать и суетиться, возвращать себе плавность, легкость и грацию.

Находясь в вечной гонке за успехом и эффективностью, женщина энергетически превращается в мужчину. И, как следствие, появляются проблемы в личной жизни. Люди, живущие в таком режиме, в 90% случаев не признаются даже самим себе, что у них что-то не так. Им кажется, что их истинные желания чётко вписываются в навязанный модой формат «гонка, развитие, признание, деньги». На свои чувства и на сигналы организма они не привыкли обращать внимание. Но не надо ждать, когда ваш организм начнет кричать о пощаде симптомами болезни.

Признаки скрытой депрессии у успешного человека

Перфекционизм и самокритика. Страдающие скрытой депрессией постоянно ругают себя за огрехи и провалы. У них всё должно быть на высшем уровне, и если они не дотягивают до совершенства, начинают себя подгонять. Избыточное чувство ответственности. Такие люди – отличные руководители, но при этом плохо умеют делегировать обязанности, спешат во всем винить себя, а не трезво взглянуть на ситуацию. Часто благодаря этому окружающие ими манипулируют. Проблема с выражением негативных эмоций. Они отрицают гнев, подавляют грусть, не разрешают себе испытывать разочарование. Не знают, какими словами выразить эти эмоции, в основном думают, а не чувствуют. Тревога из-за ситуаций, которые нельзя контролировать. Этим людям трудно жить в настоящем: расслабиться после тренировки, посидеть с гостями за столом, наслаждаясь едой, и пр. Их потребность в контроле сильна, они постоянно беспокоятся о том, что может что-то случиться. Успех как единственный способ ощущать ценность. «Твоя ценность определяется последним успехом или неудачей» – их девиз. Постоянная активность и достижения помогают скрывать внутреннюю неуверенность и страхи. Беспокойство о чужом благополучии. Они искренне переживают за других, заботятся о них и скрывают от окружающих любые проявления собственной слабости или уязвимости. Демонстративное равнодушие к тому, что волнует. Люди откладывают боль, грусть, разочарование, страх, гнев, чтобы разобраться с ними позже. «Ничего страшного со мной не случилось, другие и не такое переживали», – часто говорят они. Проблемы в отношениях. Настоящая близость требует открытости, незащищенности. Таким людям с трудом удается устанавливать эмоциональный контакт. Часто они выбирают парт­неров, которые не способны открываться. Отношения строятся на том, что они делают друг для друга, а не на том, чем становятся друг для друга. Супруги в первую очередь заботятся о детях и семейных делах, а не об отношениях.

И что же делать, если вы узнали себя?

Сразу отказаться от такого режима и даже немного ослабить его – непросто, такая жизнь становится наркотиком. Для начала надо просто осознать, что большинству людей, а женщинам практически на 100%, необходимы в жизни периоды, когда можно расслабиться и побыть наедине с собой. Если вы не умеете этого делать и привыкли постоянно существовать в пространстве информационного шума и суеты, то состояние спокойного расслабления может вызвать у вас панику. Чтобы прекратить бессмысленную гонку и приблизиться к гармонии, используйте эти простые советы.

Задавайте себе вопросы: что я хочу именно сейчас? что чувствую? о чём говорит моё тело? о чём просит душа?

Не менее 30 минут в день просто отдыхайте, расслабляйтесь, слушайте приятную музыку. Можно принять ванну с аромамаслами, побаловать себя любимыми блюдами, сходить на массаж.

Не менее часа в день общайтесь с близкими и приятными вам людьми: друзьями, родными, любимыми. Настоящее близкое общение – это не сухой обмен информацией и не совместный просмотр телевизора. Поговорите по душам.

Не забывайте про творчество и искусство. Любимое занятие, прослушивание музыки, танцы и пение прекрасно расслабляют ум и помогают воссоединиться заново с самим собой. Это может быть рисование, вязание, вышивание, любое рукоделие. Прибавьте сюда и посещение театра, концертов.

Задайте себе вопрос: вот я постоянно улучшаю себя, а когда же жить? Получать радость от жизни? Ведь счастье – это здесь и сейчас.