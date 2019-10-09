Как наше тело пытается до нас достучаться

В редакцию Myslo пришло письмо от Инны (41 год) из Тулы.

Не так давно я приняла сложное решение – уйти с ненавистной работы, но моя подруга и коллега слезно молила меня не выходить из проекта, так как от этого зависела и ее карьера тоже. Я пожалела ее и решила не увольняться, пока не закончится проект. С того времени я начала чувстовать боли в суставах, и вскоре уже физически не могла ходить на работу. Неужели мое тело так протестует? И что мне делать? Ведь я не хочу огорчать подругу.





Практический психолог

Анжела Харитонова

Любое заболевание имеет не только физиологические, но еще и психологические корни, которые могут не осознаваться человеком. Проще говоря, болезнь – это способ достучаться до нас с помощью тела. Так происходит, если сам человек по каким-то причинам игнорирует свои потребности, не хочет их слышать. Вот тогда на арену выходит то, что заставляет остановиться и в очередной раз задуматься: на правильном ли я пути? Понимание этого – ключ к излечению болезней и профилактике, ведь если мы определим, о чем нам сигналит наше тело, мы сможем удовлетворить эту потребность и не болеть. Ну или, в крайнем случае, договориться со своим разумом о компромиссе. Главное – осознать!

Что вы хотите, но не можете себе позволить?

Казалось бы, хочешь – делай, чего проще? Но у нас много установок, запретов, страхов и т.п., поэтому многое из того, что хотим, мы якобы не можем себе позволить. Так считает наш мозг, и тогда подсознание находит обходной путь. Как позволить себе то, что я хочу, легально?

Разрешение на отдых

Наша жизнь навязывает человеку сумасшедшую гонку на выживание. Работа по графику, семья, саморазвитие, жизнь по принципу «делай больше и не ной» – всё это давит на тело, выжимает все силы. И если человек не умеет отдыхать и получать удовольствие от жизни, организм заботится о себе сам, «не во-время» заболевая. Так появляется грипп или гипс на ноге, который вынуждает остановиться. Во время болезни человек может осознать, что жизнь – она в моменте здесь и сейчас, а не в будущем, научиться чему-то новому, увлечься творчеством, по-другому взглянуть на мир.

Почувствовать заботу

Быть сильным и успешным – престижно, но иногда очень хочется почувствовать себя любимым, как в детстве. Если человеку не хватает внимания близких, если он не чувствует от партнера заботы и нежности, тело решает получить своё любым способом и заболевает. Болезнь «успешно» решает эту задачу, а если симптомы игнорируются, болезнь прогрессирует, пока не достучится до адресата.

Отложить важное дело

Иногда случается, что мы не уверены, хотим ли совершить какой-то важный шаг, но легальных способов повременить почти не остается. Болезнь служит оправданием, чтобы отложить важное решение, а еще ею можно объяснить любые карьерные или любовные неудачи.

Привлечь внимание

Этот тип болезни часто проявляется у стариков, которые чувствуют себя ненужными, потому стараются привлечь внимание любыми способами, ведь пожилые люди получают энергию от своих детей, внуков, правнуков. Часто бывает, что старики живут, пока они кому-то нужны. Не забывайте своих пожилых родственников! Им неоткуда получать жизненную силу, кроме как от нас. Но если этого внимания нет, включаются болячки.

Научиться любить себя

Дорогостоящие процедуры, правильное питание, лекарства, массаж, консультации врачей – всё это требует временнЫх и денежных затрат, которые, бывает, в обычной жизни жалко на себя выделить. Мы забываем о любви к себе. Но тело не прощает этого, оно тоже хочет внимания, поэтому болезнь может появиться как урок любви. Через болезнь тело учит любить себя.

Совершить переоценку ценностей

Серьезная болезнь вынуждает человека остановиться и подумать: правильно ли он живет, реализовал ли он свои настоящие желания? Или он идет на поводу у моды, у стандартов? Если необходимость такой переоценки назрела, но вы не даете себе остановиться, то болезнь вынудит это сделать. То, что раньше игнорировалось, может выйти на первый план, важным становится каждый момент жизни. Человек начинает искать себя. Происходит перезагрузка жизни, меняются цели, ориентиры и перспективы, отношение ко многим людям и вещам. Болезнь помогает совершить генеральную уборку во внутреннем мире.

Реализовать истинные желания

Частой причиной серьезных болезней являются подавленные потребности и заветные желания, которые человек не реализовал. Во время серьезных болезней возникает понимание, что «завтра» может уже не быть. И тогда человек наконец-то позволяет себе сделать то, что так давно хотел: уйти с ненавистной работы, отправиться в кругосветное путешествие и пр.

Как жизнь реагирует на страхи и чувство вины?

Кроме вытесненных желаний болезнь может быть отражением наших неправильных поступков и негативных чувств. Мир – наше зеркало, он никогда не наказывает нас ни за что, мы это делаем сами.

Вина и самонаказание

В этой ситуации человек сам неосознанно программирует тело на болезнь, чтобы искупить вину или не допустить повторения «плохого» поступка. Причем для подсознания неважно, был ли поступок реально плохим, важно, как вы его оцениваете. Именно поэтому очень вредно жить с чувством вины.

Страхи

Страх будущего – это недоверие к жизни, к себе, это нелюбовь к миру, негативный настрой. Если человек боится будущего, то мир просто отражает его мысли, будущее может действительно принести проблемы. Причем именно то, чего человек боится. Поэтому чтобы быть здоровым, нужно быть оптимистом.

Как жить, чтобы сохранять здоровье?

1. Уметь отдыхать и заботиться о себе.

2. Проявлять любовь к себе.

3. Уметь отдавать и принимать любовь и внимание.

4. Чувствовать себя нужным.

5. Реализовывать свои желания и мечты.

6. Периодически проводить перезагрузку жизни и переоценку ценностей.

7. Осознавать негативные чувства и избавляться от них.

8. Уметь договариваться со своим разумом.

Как договориться с разумом?

Пример: ситуация в письме. И работать на нелюбимой работе уже нет сил, и помочь подруге хочется. Два желания разрывают на части. Убедились, что это ваши истинные желания (а не как я буду выглядеть в глазах других). Спросили себя: сколько максимум я могла бы остаться на этой работе, чтобы не получить ущерб для себя? Если ответ – нисколько, уходите. Если пару-тройку месяцев сможете потерпеть, значит, даете себе обещание. Например, два месяца помогаю подруге с проектом, ровно в указанный срок увольняюсь. Если почувствовали облегчение – значит, ваш разум согласился с компромиссом. Если нет, пересмотрите договор с самой собой, внесите коррективы.