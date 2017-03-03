Как изменить философию жизни

На фото: актеры Эмилия Кларк и Сэм Клафлин.

Быть счастливым или несчастным, выбираешь ты сам!

Кадр из фильма «До встречи с тобой» (2016 г.)

Помните известное высказывание: «Философия жизни бывает разная… Но у каждого своя!» Позитивная и негативная, с акцентом на свое собственное Я или окружающих, нацеленная на развитие или саморазрушение. Как точнее определить свою и, если требуется, изменить ее? Поговорим сегодня об этом с Анжелой Харитоновой, практическим психологом.

Я пессимист. Если случилась неприятность, я буду долго страдать, прокручивать все в уме, жалеть себя и сетовать, что мир несправедлив. Вокруг меня собираются такие же люди, и наше общение сводится к разговорам, кто страдает сильнее. А мой двоюродный брат живет совсем по-другому, он борец. «Я вырву у жизни свой кусок пирога!» — любит повторять он. И иногда «вырывает», а иногда больно падает. Как надо смотреть на жизнь, чтобы ощутить гармонию и удовлетворенность? Иван, 39 лет, Тула.

Такие разные картины мира

У каждого человека есть свое мировоззрение, своя картина мира: справедлив этот мир или нет, добрый, изобильный или нет. Можно ли в жизни добиться исполнения своей мечты и достичь заветной цели или это доступно лишь избранным? Некоторые считают, что всего можно добиться только нечестным путем. А есть люди, которые умеют получать все легко и радоваться каждому событию. Человек в течение жизни вырабатывает свою философию, а потом уже она влияет на события жизни и делает его счастливым или несчастным. Начинает она формироваться в раннем дет­стве, а потом уже мы дорисовываем свою картину мира. Если изменить мировоззрение, жизнь может круто измениться.

Давайте сегодня определим, какова ваша картина мира, ваша философия, и обсудим, как перейти к философии более счастливой. Оцените по 5-балльной шкале, насколько вы согласны со следующими утверждениями: 0 — не согласны категорически, 5 — согласны полностью.

Я замечаю, что часто думаю о разных неприятностях. Я планирую свою жизнь и делаю все, что только можно, чтобы достичь своих целей. Я получаю удовольствие от своей жизни, способностей, идей, чувств независимо от достижения — недостижения целей. Я стараюсь сделать все, чтобы меньше страдать, но от неприятностей никуда не деться. Жизнь — это постоянная борьба (с собой, миром, другими за место под солнцем). Мне очень важно знать свои способности и таланты, применять их и обязательно делиться всем с людьми. В этом мире мало богатства, счастья и благополучия, это все доступно лишь избранным. В этом мире можно получить богатство и благополучие и счастье, но надо много учиться, трудиться, бороться, иметь связи. Счастье не в достижении наших целей, источник счастья внутри, и он не зависит от денег и исполнения желаний.

Теперь сложите баллы по 1, 4, 7 пунктам, 2, 5, 8 пунктам и 3, 6, 9 пунктам. У вас получится три числа: первое — это философия мученика, второе — философия достигатора и третье — философия творца. В идеале по мученику у человека должно быть 0, по достигатору — 5−10, по творцу — 10−15.

37% людей иллюстрируют философию мучеников.

46% людей – достигаторы.

17% людей – творцы.

Философия мученика

Этот человек в детстве получал очень мало любви и ласки, разных благ, его потребности не удовлетворялись. И поскольку хорошего от родителей он дождаться не мог, то плохое для него было лучше: пусть уж мама ругает и наказывает, чем молчит и не обращает внимания. Со временем ребенок приучался получать удовольствие от мученичества, думая, что вся жизнь полна страданий и несчастий. Вы наверняка знаете таких людей, говорящих только о болячках, катастрофах, обидах и несправедливости. А чем больше говорят и думают, тем больше новых неприятностей случается. Хорошего они просто не замечают, обид не прощают и считают, что в жизни им ничего не светит. Мученики часто болеют, курят, употребляют алкоголь (с горя) и общаются с себе подобными. Невеселая картина! Но тем не менее мы почти все иногда выступаем в роли мучеников, когда храним обиды, сетуем на мир, жалеем себя и считаем, что в жизни нам мало что доступно.

Философия достигатора

Эта философия в современном мире сейчас набирает обороты, особенно среди молодежи. Достигатор понимает, что блага и обеспеченная жизнь ему доступны, но за место под солнцем надо бороться. Его стремления, как правило, материальны и престижны. Он много учится, работает по 20 часов в сутки, заводит нужных друзей, связи. Некоторые достигаторы не брезгуют и нечестными путями. Потратив 20−30−40 лет на бесконечную гонку и получив от жизни все, они вдруг обнаруживают, что счастья нет. Трехэтажный дом, «Лексус» в гараже, жена-красавица, а на душе — мерзко. В этом случае люди либо впадают в депрессию, либо находят себе занятие по душе, которое наконец-то делает их счастливыми (выращивание растений, путешествия и пр.). Суть в том, что путь к счастью человек начинает с нуля. Все мы имеем частично или полностью в себе философию достигатора.

Философия творца

Это очень мудрый человек — кто-то с детства, кому-то очень повезло с родителями. А большинство людей приходит к этому после 35−40 лет или же не приходит вовсе. Творец четко осознает, что счастье не в богатстве, не в исполнении желаний. Счастье идет изнутри, от нашей соединенности с чем-то Высшим. Счастью и гармонии можно научиться, как навыку. Для творца счастье познавать этот мир, творить свою жизнь. Главное для него — открыть все свои способности и делиться с людьми частичками своей души. Творец не может не делиться, он всегда чем-то вдохновлен, у него новые идеи, горят глаза. Творчество — это нестандартный подход к жизни, в котором задействована наша уникальность.

Как избавиться от философии мученика

Перестаньте концентрировать свое внимание на неприятностях, неудачах, боли, прекратите осуждать других. Есть одно универсальное правило — на что вы смотрите, то и «растет» в вашей жизни. Сейчас вы завязли в мировоззрении страдальца. Но если вы силой воли научитесь смотреть на красивое и позитивное в мире, то в вашей жизни будет больше удач и радостей. Постарайтесь отмечать хорошее во всем, что видите: в событиях, людях, себе. Запретите себе жаловаться, ругаться, осуждать, а лучше займитесь каким-то творческим процессом. Может, вам нравится что-то мастерить, готовить и т. д. А может, вы давно мечтали рисовать. Почувствуйте, что такое энергия творчества, она сама по себе возвышает нас и делает счастливыми. Каждое утро начинайте с улыбки и благодарности миру!

Как уменьшить философию достигатора

Дисбаланс у вас будет, если по достигатору у вас очень много баллов, а по творцу — мало. Тогда вы все время будете в напряжении, гонке за целью, и у вас не будет возможности почувствовать красоту и радость жизни. Ослабьте вожжи! Чтобы цели достигались, необязательно держать всю ситуацию в кулаке. Вы наметили план действий, идите к цели, но попутно еще наслаждайтесь жизнью и творчеством. И вы почувствуете, что целей можно достигать легко и с удовольствием. И совершенно не нужно что-то жадно вырывать у жизни — она сама вам даст все, что вам нужно.