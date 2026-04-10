Концерт «Каспийского груза» и хип-хоп вечеринка: выходные в Туле

Каспийский груз
Где: MINI by Concert Hall.
10 апреля в MINI by Concert Hall выступит «Каспийский груз».
ZERO DISCO
Где: Бар «ХУД.».
11 апреля в баре «ХУД.» пройдёт весенняя вечеринка от ZERO DISCO.
Открытый микрофон
Где: Кафе «Суп с котом».
10 апреля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Структуры
Где: Пространство «Двор».
11 апреля в пространстве «Двор» откроется выставка «Структуры».
Выставка задумана как путешествие по небольшому городу, спрятанному от посторонних глаз.
Книжный своп
Где: Кластер «Октава».
12 апреля в «Октаве» пройдёт книжный своп.
Турнир по FIFA
Где: Кластер «Октава».
11 апреля в «Октаве» пройдет турнир по FIFA.
Конец света
Астронавт Райленд Грейс приходит в себя на борту космического корабля… без памяти о себе и своей миссии. Постепенно он понимает: он — последний шанс человечества на спасение. 12+