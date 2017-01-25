Топ-10 от «Чемодан»: автошкола, домашние пряники и ремонт телефонов

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авто

Профессиональная подготовка водителей на категорию «B» с нашими купонами стоит всего 16 800 руб. вместо 20 800 руб. Срок практического обучения — 56 астрономических часов вождения (т.е. 28 занятий вождения на автомобиле по 2 астрономических часа каждое).

По статистическим данным ГиБДД за первое полугодие 2016 года процент сдачи самого важного этапа экзамена по управлению автомобиля в условиях города в учебном центре составил

75% с первой попытки. Это что является одним из лучших результатов среди тульских автошкол!

Автошкола «ТОРЦ» приглашает на обучение вождению снегохода со скидкой 70%! Обучение управлением квадроцикла (снегохода) стоит со скидкой всего 3600 руб. Учиться можно начиная с 16 лет.

ремонт гаджетов

Сервсиный центр «Update-Centre» дарит скидки до 50% на кабели для iPhone!

Владельцы iPhone любой модели обречены бороться с извечной проблемой любого мобильного устройства — разрядом аккумулятора в самый неподходящий момент.

Обезопасить себя от неожиданного «отмирания» телефона можно, положась на любой компьютер, ноутбук или другое устройство, оснащенное USB-портом. Однако для этого необходимо иметь при себе кабель для зарядки и синхронизации, который поставляется вместе с телефоном, а выходят они из строя довольно быстро.

Команда UC-Service, предоставляет возможность купить оригинальный кабель с хорошей скидкой.

Сервсиный центр «Update-Centre» дарит скидки до 30% на ремонт техники Apple и до 40% на ремонт техники остальных производителей! Например, замена дисплея iPhone 6 стоит всего 4500 руб. вместо 6000 руб.

еда

Служба доставки суши «IslandRolls» предлагает суши-сеты со скидкой 50%!

Пример: сет № 2 (52 кусочков, 1300 грамм) — стоит всего 800 руб. вместо 1600 руб.

И состав сета неплохой:

«Калифорния» (рис, нори, снежный краб, тобико, огурец, авокадо, майонез); «Калифорния креветка» (рис, нори, огурец, креветка, авокадо, тобико, майонез); «Тринидад» (рис, нори, сыр, краб, огурец, тунец, авокадо, зеленый лук, спайс); «Коста-Рика» (рис, нори, омлет, краб, огурец, лосось, авокадо, зеленый лук, спайс); «Санта-Лючия» (рис, нори, сыр, лосось, авокадо, тобико); «Магуро хосо маки» (рис, нори, тунец); «Кани чиз хосо маки» (рис, нори, краб, сыр).

Вы не знаете, что подарить родным и близким к торжеству? А может хотите удивить ребенка на День рождения или поздравить любимого человека 14 февраля? Закажите домашние торты, капкейки, имбирные пряники и многое другое. Ваш заказ выполнят за 3−5 дней.

Стоимость 1 килограмма торта, например со скидкой от 880 рублей. А капкейки со съедобной фотокартинкой — 120 рублей за штуку.

красота

Магазин Line Perfum Tula предлагает скидку 30% на весь свой ассортимент! С купоном «Чемодана» можно купить любимую туалетную воду всего за 699 рублей.

Клуб «Лак» приглашает на шугаринг (эпиляция сахарной пастой) со скидкой 50%! Например, эпиляция зоны глубокое бикини — всего за 500 рублей.

Предлагаем со скидкой 50% электрическую роликовую пилку, профессиональную плойку, электрическую расческу-выпрямитель с функцией ионизации волос, бальзамы для губ, защитные экраны для iPhone и многое другое.

Центр «Богатырское здоровье» приглашает на SPA-программы для лица и тела со скидкой 50%!

Например, программа «Анти-стресс» стоит всего 1200 руб. за сеанс вместо 2400 руб.

В программу входит: