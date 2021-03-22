12 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest на сцене Городского концертного зала пройдет пластический спектакль «60 ударов сердца» от театра-студии «Билет на трамвай» (Тюмень).

«Бывает - жизнь измеряется часами и даже минутами. И этот крохотный отрезок времени – всего шестьдесят ударов сердца – порой решает судьбу человека». Так, казалось бы, решает жизнь война. Люди, работающие в тылу, знают не хуже любого солдата что такое - бороться и стоять до конца.

Они живут каждый день с войной внутри себя. Войной с самим собой. Стоят насмерть во благо своей родине. Но в этой самоотверженной и мужественной битве человек вспоминает: что такое любовь, женская красота, месть, чувство плеча, слабость. Это история, где случилось две войны. История о том, что чувства приходят внезапно и непререкаемо, как сама жизнь. Здесь не действуют законы человеческой власти. Встать на пути у этого может только сердце.

Продолжительность спектакля: 55 минут.

О театре: театр-студия «Билет на трамвай» был основан в декабре 2017 года. Это молодой коллектив, творческая лаборатория, объединяющая в себе несколько направлений современного искусства: театр, пантомима, пластика, современный танец, акробатика. В состав театра входят молодые артисты от 18 до 25 лет, которые объединились целью самосовершенствования и развития различных движенческих техник.

Театр стремится обрести свой собственный язык, стремится к поиску новых художественных средств выражения. Основной состав - это студенты ВУЗов города Тюмени и работающая молодежь. За время существования «Билет на трамвай» неоднократно участвовал в различных проектах, принимал участие в театральных и молодежных фестивалях. Репертуар коллектива составляют хореографические миниатюры, пластические миниатюры, пластические спектакли.

Достижения: Лауреаты лаборатории международного фестиваля «Живые лица», победители Российской студенческой весны 2019, победители и лауреаты фестиваля «Областная студенческая весна».