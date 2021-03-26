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Брюзга

Брюзга

11 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest, на сцене Центра культуры и досуга - комедия «Брюзга» от театрального сообщества Додеканеса Quinta (Родос, Греция)!
 
 
«Брюзга», или «Мизантроп» – комедия древнегреческого драматурга Менандра. Впервые она была представлена на театральном фестивале на Ленеях около 316 г. до н.э., где получила первую премию. Это история сварливого и сварливого старика Кнемона и его попыток помешать богатому молодому афинянину Сострату жениться на его дочери Миррин.
Версия режиссёра и сценариста Вики Теологи перебрасывает мостик от античной комедии к современным реалиям и делает классический текст уморительно смешным для современного зрителя. Не без перчинки - а куда же без неё, когда мы говорим о греческом театре? Всё это вместе однозначно нужно увидеть: не только для того, чтобы прикоснуться к древней культуре, но и просто чтобы от души похохотать - греческая труппа знает, как этого добиться!
 
 
Продолжительность спектакля: 45 мин.
 
Спектакль играется на греческом языке с русскими и английскими субтитрами.
 
О театре:
 
Театральное общество Додеканеса (Родос, Греция) – это культурное общество, созданное для распространения театрального искусства на территории Южного Эгейского моря по всей Греции и за ее пределами. В состав коллектива входят театральные деятели, актёры-любители и профессионалы, театральные педагоги и люди, которые всеми силами стремятся поддержать театральное искусство. Quinta – главный организатор QuintaTheatreFest, международного театрального фестиваля, который проходит на острове Родос.
Где и когда?
МАУК, центр культуры и досуга
Тула, улица Металлургов, 22
11 апреля 2021, воскресенье
19:00
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Касса
Клоуны
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11 апреля, воскресенье 16:30
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
SYMPULS-E
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21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Мать
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11 апреля, воскресенье 15:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
LASCALA
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15 мая, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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