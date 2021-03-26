11 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest, на сцене Центра культуры и досуга - комедия «Брюзга» от театрального сообщества Додеканеса Quinta (Родос, Греция)!

«Брюзга», или «Мизантроп» – комедия древнегреческого драматурга Менандра. Впервые она была представлена на театральном фестивале на Ленеях около 316 г. до н.э., где получила первую премию. Это история сварливого и сварливого старика Кнемона и его попыток помешать богатому молодому афинянину Сострату жениться на его дочери Миррин.

Версия режиссёра и сценариста Вики Теологи перебрасывает мостик от античной комедии к современным реалиям и делает классический текст уморительно смешным для современного зрителя. Не без перчинки - а куда же без неё, когда мы говорим о греческом театре? Всё это вместе однозначно нужно увидеть: не только для того, чтобы прикоснуться к древней культуре, но и просто чтобы от души похохотать - греческая труппа знает, как этого добиться!

Продолжительность спектакля: 45 мин.

Спектакль играется на греческом языке с русскими и английскими субтитрами.

О театре:

Театральное общество Додеканеса (Родос, Греция) – это культурное общество, созданное для распространения театрального искусства на территории Южного Эгейского моря по всей Греции и за ее пределами. В состав коллектива входят театральные деятели, актёры-любители и профессионалы, театральные педагоги и люди, которые всеми силами стремятся поддержать театральное искусство. Quinta – главный организатор QuintaTheatreFest, международного театрального фестиваля, который проходит на острове Родос.