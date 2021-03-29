Литературный клуб: Всемирный день поэзии
30 марта в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Дорогие любители литературы! Новое заседание клуба будет посвящено Всемирному дню поэзии (отмечается 21 марта).
В разговоре коснемся модной нынче науки имагологии. Почитаем стихотворения русских поэтов о других странах. Обратимся к лирике поэтов – представителей этих стран. А в финале почитаем переводы известных русских стихотворений на английский язык.
Спикер: Абрамова Вероника Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.
Стоимость: бесплатно.
Стоимость: бесплатно.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
30 марта 2021, вторник
19:00
23 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
1 апреля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1900-2500 ₽