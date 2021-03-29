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Литературный клуб: Всемирный день поэзии

Литературный клуб: Всемирный день поэзии

30 марта в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Дорогие любители литературы! Новое заседание клуба будет посвящено Всемирному дню поэзии (отмечается 21 марта).
 
В разговоре коснемся модной нынче науки имагологии. Почитаем стихотворения русских поэтов о других странах. Обратимся к лирике поэтов – представителей этих стран. А в финале почитаем переводы известных русских стихотворений на английский язык.
 
Спикер: Абрамова Вероника Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.

Стоимость: бесплатно.
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
30 марта 2021, вторник
19:00
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Касса
THE LAST FOUR
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23 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Игра
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16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Чучело
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12 апреля, понедельник 17:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Семь раз отмерь
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1 апреля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1900-2500 ₽
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