Литературный клуб: Всемирный день поэзии

30 марта в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Дорогие любители литературы! Новое заседание клуба будет посвящено Всемирному дню поэзии (отмечается 21 марта).

В разговоре коснемся модной нынче науки имагологии. Почитаем стихотворения русских поэтов о других странах. Обратимся к лирике поэтов – представителей этих стран. А в финале почитаем переводы известных русских стихотворений на английский язык.

Спикер: Абрамова Вероника Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.



Стоимость: бесплатно.