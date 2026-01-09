Высота снежного покрова в Туле достигла 37 см

В области и того больше – 48 см.

Таковы данные Росгидромета. В среднем в регионе толщина снега составляет не ниже 30 см.

Меж тем дорожные службы продолжают устранять последствия разгула снежной стихии.

«Общее количество спецтехники, работающей круглосуточно на федеральных, региональных и местных дорогах, увеличено до 700 единиц. Работа ведется круглосуточно», — сообщает губернатор Дмитрий Миляев.

Более 2 тысяч работников управляющих компаний и 450 единиц спецтехники занимаются расчисткой снега на придомовых территориях многоквартирных домов.