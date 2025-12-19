  1. Моя Слобода
  Среднестатистический туляк имеет на руках три банковские карты
Среднестатистический туляк имеет на руках три банковские карты

Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Фото Алексея Пирязева.

По состоянию на начало октября в Тульской области было выпущено более 4,8 млн банковских карт. В среднем, на одного туляка приходится три карты. За девять месяцев жители региона совершили по ним 534,7 млн операций.

Объем транзакций превысил 1 трлн рублей. На безналичные расчеты пришлось 519 млн операций на 776,6 млрд рублей. Это покупка товаров и услуг, переводы другим людям и обязательные платежи.

Наличные с карт туляки снимали реже — количество таких операций составило 15,7 млн. А с помощью биометрии, QR-кодов и других некарточных инструментов люди оплатили 18,8 млн покупок.

Фотограф:
19 декабря, в 21:21
