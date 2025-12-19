Среднестатистический туляк имеет на руках три банковские карты

По состоянию на начало октября в Тульской области было выпущено более 4,8 млн банковских карт. В среднем, на одного туляка приходится три карты. За девять месяцев жители региона совершили по ним 534,7 млн операций.

Объем транзакций превысил 1 трлн рублей. На безналичные расчеты пришлось 519 млн операций на 776,6 млрд рублей. Это покупка товаров и услуг, переводы другим людям и обязательные платежи.

Наличные с карт туляки снимали реже — количество таких операций составило 15,7 млн. А с помощью биометрии, QR-кодов и других некарточных инструментов люди оплатили 18,8 млн покупок.