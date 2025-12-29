  1. Моя Слобода
Чемпионка мира Татьяна Кошелева провела в Туле мастер-класс для юных волейболистов

Спортсменка приехала на новогодние праздники из Италии.

Кадр из видео.

В прошедшие выходные в спорткомплексе «Тула-Арена» прошло значимое событие для юных волейболистов. К ним в гости приехала чемпионка мира Татьяна Кошелева и провела мастер-класс. 

«Сегодня я пришла в спортивную школу в Туле на новогодний турнир по волейболу для начинающих. В 2015 году, когда родились эти дети, я в составе сборной России выиграла чемпионат Европы. А самые младшие дети, которым еще нет и десяти лет, родились в тот год, когда на клубном чемпионате мира я выиграла свою последнюю золотую медаль. 

Верю, что однажды кто-то из них придет в свою спортивную школу в Туле и так же, как и мы когда-то, поделится с новым поколением своими успехами в сборной России и огромной любовью к лучшей игре с мячом!» — написала Татьяна на своей странице в одной из соцсетей.

Напомним, тулячка Татьяна Кошелева — чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы, участница Олимпиады в Лондоне и Рио-де-Жанейро, двукратный призер Гран-при в составе сборной России. В 2024 году она приняла решение завершить игровую карьеру.

Сейчас Татьяна Кошелева работает в Италии менеджером ВК «Валлефолья».

30 декабря, в 09:00
Т2 предоставит абонентам бесплатный безлимитный интернет в новогодние праздники
Т2 предоставит абонентам бесплатный безлимитный интернет в новогодние праздники
Театр-студия «Мюсли» приглашает юных туляков на новогодние спектакли
Театр-студия «Мюсли» приглашает юных туляков на новогодние спектакли
