Тульский судья Лось отправится в колонию общего режима

Фото: СУ СКР по Тульской области.

В Туле бывший судья Арбитражного суда Григорий Лось признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Судом установлено, что в 2019 году 41-летний Лось узнал о деле, которое рассматривал Арбитражный суд Центрального округа, и предложил своему знакомому связаться с представителем компании, которая является одной из сторон этого спора. Он должен был убедить юриста истца заплатить 6,5 млн рублей, пообещав передать деньги судье кассационной инстанции за положительное разрешение по делу.

Представитель согласился и отдал необходимую обозначенную сумму. 4 млн рублей знакомый передал на хранение. А оставшуюся часть планировал отдать Лосю. Именно эти действия судьи квалифицировали как мошенничество группой лиц в особо крупном размере.

Второй эпизод связан с делом, которое находилось в производстве 20-го Арбитражного апелляционного суда. Компания подала иск к администрации, чтобы признать право собственности на нежилое здание. В первой инстанции истец проиграл, но фирма подала апелляцию. После чего в этой истории появился Григорий Лось. Он дал тому же знакомому номер телефона представителя организации, чтобы тот позвонил и сказал, что знаком с судьей, который рассматривает дело. Мужчина пообещал, что за 1,5 млн рублей его знакомый судья отменит решение первой инстанции и удовлетворит иск юрлица. Деньги ему передали, и он отдал их Лосю.

Противоправная деятельность судьи была пресечена УФСБ России по Тульской области. Во время передачи денег Лось общался не с представителем истца, а с оперативным сотрудником: передача денег проходила под наблюдением силовиков.

Помимо этого, имелась информация о попытке судьи обмануть маркетплейс Wildberries. В документах дела говорится, что Григорий Лось оплатил со своей карты на Wildberries 36 товаров на сумму 146 000 руб. Придя в пункт выдачи заказов, он якобы отправился в примерочную, вскрыл упаковки и заменил новые вещи на старые. После этого попытался сдать назад подмененные товары, чтобы продавцы вернули ему деньги. Менеджер заметила обман и не стала оформлять возврат товаров.

Приговором суда Лосю назначено наказание в виде 7 лет колонии общего режима. Кроме этого, он заплатит штраф в 700 000 рублей.