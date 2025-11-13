  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тульский судья Лось отправится в колонию общего режима - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульский судья Лось отправится в колонию общего режима

Приговор огласил областной суд.

Тульский судья Лось отправится в колонию общего режима
Фото: СУ СКР по Тульской области.

В Туле бывший судья Арбитражного суда Григорий Лось признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Судом установлено, что в 2019 году 41-летний Лось узнал о деле, которое рассматривал Арбитражный суд Центрального округа, и предложил своему знакомому связаться с представителем компании, которая является одной из сторон этого спора. Он должен был убедить юриста истца заплатить 6,5 млн рублей, пообещав передать деньги судье кассационной инстанции за положительное разрешение по делу.

Представитель согласился и отдал необходимую обозначенную сумму. 4 млн рублей знакомый передал на хранение. А оставшуюся часть планировал отдать Лосю. Именно эти действия судьи квалифицировали как мошенничество группой лиц в особо крупном размере.

Второй эпизод связан с делом, которое находилось в производстве 20-го Арбитражного апелляционного суда. Компания подала иск к администрации, чтобы признать право собственности на нежилое здание. В первой инстанции истец проиграл, но фирма подала апелляцию. После чего в этой истории появился Григорий Лось. Он дал тому же знакомому номер телефона представителя организации, чтобы тот позвонил и сказал, что знаком с судьей, который рассматривает дело. Мужчина пообещал, что за 1,5 млн рублей его знакомый судья отменит решение первой инстанции и удовлетворит иск юрлица. Деньги ему передали, и он отдал их Лосю.

Противоправная деятельность судьи была пресечена УФСБ России по Тульской области. Во время передачи денег Лось общался не с представителем истца, а с оперативным сотрудником: передача денег проходила под наблюдением силовиков.

Помимо этого, имелась информация о попытке судьи обмануть маркетплейс Wildberries. В документах дела говорится, что Григорий Лось оплатил со своей карты на Wildberries 36 товаров на сумму 146 000 руб. Придя в пункт выдачи заказов, он якобы отправился в примерочную, вскрыл упаковки и заменил новые вещи на старые. После этого попытался сдать назад подмененные товары, чтобы продавцы вернули ему деньги. Менеджер заметила обман и не стала оформлять возврат товаров. 

Приговором суда Лосю назначено наказание в виде 7 лет колонии общего режима. Кроме этого, он заплатит штраф в 700 000 рублей. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:02 +2
Другие статьи по темам
Прочее
Лось приговор суда Тула судья мошенничество
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
сегодня, в 07:00, 80 1027 5
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
Жизнь Тулы и области
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
сегодня, в 10:00, 47 2661 0
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
Жизнь Тулы и области
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
сегодня, в 11:51, 47 1279 -12
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
сегодня, в 12:25, 42 2119 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекинском районе пьяный туляк на Land Rover устроил аварию с пострадавшим
В Щекинском районе пьяный туляк на Land Rover устроил аварию с пострадавшим
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.