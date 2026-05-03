Изменения коснулись интерфейса карт, управления данными и системы уведомлений в режиме реального времени.

Навигация стала удобнее: интуитивный интерфейс позволяет быстрее находить нужный транспорт и переключаться между избранными маршрутами и остановками.

Можно видеть прогноз прибытия нужного транспорта на заблокированном экране: больше не нужно разблокировать смартфон, чтобы узнать, когда приедет автобус или трамвай.

Эргономика карты стала более отзывчива: появилась функция плавного вращения и масштабирования, которая позволяет быстро избежать рывков изображения. Установлен полный контроль над памятью: можно управлять кэшем карты, освобождая место на устройстве.

Обновление приложения «Умный транспорт» было разработано при участии специалистов городского управления по транспорту и дорожному хозяйству.