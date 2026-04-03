С начала года жители Тульской области более 1000 раз воспользовались социальным такси

Возможности этой службы расширены: теперь пассажиры могут не только добраться до социальных учреждений, но и посетить спортивные объекты.

Служба социального такси помогает тулякам с инвалидностью добираться до больниц, реабилитационных центров, учреждений соцзащиты, образовательных и спортивных организаций.

В автопарке — 20 автомобилей с системой ГЛОНАСС. Это позволяет быстрее обрабатывать заявки и выстраивать удобные маршруты. Услуга бесплатная:

  • до 4 поездок в месяц по региону (для участников СВО — до 8),
  • 1 поездка за пределы области (до 200 км).

Для поездок в пределах Тульской области заявку необходимо подать за 2-10 рабочих дней до предполагаемой даты. Для поездок за пределы региона – за 5-10 рабочих дней.

Оформить заявку на социальное такси можно по будням, с 8.00 до 16.00 по телефонам: 8(4872)38-46-03 и 8(800)200-52-26.

