В колледжах и техникумах Тульской области пройдет единый день открытых дверей

Фото Алексея Пирязева.

18 октября в колледжах и техникумах-участниках проекта «Профессионалитет» пройдет единый день открытых дверей.

Школьников и их родителей приглашают принять участие в мероприятиях. В этот день все желающие смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнать правила приема в организации СПО, как организован учебный процесс и досуг студентов, как осуществляется процесс трудоустройства.

Будущих абитуриентов ждут экскурсии по образовательным организациям, профессиональные пробы и др.

График проведения единого дня открытых дверей:

10.00 — Алексинский машиностроительный техникум (Алексин, ул. Октябрьская, 1-а, Детский технопарк).

11.00 — Алексинский химико-технологический техникум (Алексин, пл. Победы, 12).

11.00 — Богородицкий политехнический колледж (Богородицк, ул. Коммунаров, 157).

11.00 — Донской политехнический колледж (Донской, мкр-н Центральный, ул. 30 лет Победы, 4, корп. 5.1).

9.00 — Ефремовский химико-технологический техникум (Ефремов, ул. Комсомольская, 126).

10.00 — Новомосковский политехнический колледж (Новомосковск, ул. Калинина, 24).

10.00 — Новомосковский техникум пищевых биотехнологий (Новомосковск, ул. Дзержинского, 25).

10.00 — Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» им. И. А. Стебута (Богородицк, ул. Совхоз-техникум, стр. 2-а).

10.00 — Социально-технологический колледж (Тула, ул. Рязанская, 1).

10.30 — Технический колледж им. С. И. Мосина ТулГУ (Тула, пос. Мясново, 18 проезд, 94).

10.00 — Тульский государственный технологический колледж (Тула, 7-й Полюсный проезд, 16).

11.00 — Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса, (Тула, ул. Металлургов, 70, корп. 2 и ул. Чмутова, 1-в).

10.00 — Тульский колледж строительства и отраслевых технологий (Тула, проспект Ленина, 43).

10.00 — Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова (Тула, ул. Оборонная, 93, корп. 1).

11.00 — Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова (Тула ул. Ф. Энгельса, 89).

10.00 — Тульский экономический колледж (Щекино, ул. Советская, 40).

11.00 — Узловский политехнический колледж (Узловая, ул. Трудовые резервы, 13).

10.00 — Щекинский политехнический колледж (Щекино, ул. Советская, 1).

10.00 — Ясногорский технологический техникум (Ясногорск, ул. Л. Толстого, 1).

С 2025 года программа «Профессионалитет» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».