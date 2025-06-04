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За неделю клещи покусали 154 туляка
Фото Дмитрия Дзюбина.

За неделю клещи покусали 154 туляка

С начала года специалисты зарегистрировали 6 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

За неделю в медицинские учреждения обратились 154 человека (включая 65 детей) с жалобами на укусы клещей. Показатель незначительно ниже прошлогодних значений, когда число пострадавших составило 161 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (44,7%), на территории садово-огородных товариществ (31,8%), при посещении лесов (6,3%) и других территорий (17,2%).

За пять месяцев 2025 года специалисты зарегистрировали 6 случаев иксодового клещевого боррелиоза, что выше уровня аналогичного периода прошлого года (5 случаев).

За период мониторинга исследовано 740 клещей, снятых с людей, и 260 клещей, собранных в природных биотопах. Общая инфицированность боррелиями составила 14,6%, анаплазмой — 8,1%.

На текущий момент обработано 552,9 га, в том числе территории летних оздоровительных учреждений — 287,6 га.

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сегодня, в 10:03 0
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