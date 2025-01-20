За выходные на дорогах Тульской области поймали 29 нетрезвых водителей

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За выходные на дорогах Тульской области поймали 29 пьяных водителей. 11 из них отказались проходить медосвидетельствование. Пять водителей поймали без водительских прав.

Госавтоинспекция региона напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, в ведомстве призвали не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД. О фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, можно сообщить по телефонам (круглосуточно):