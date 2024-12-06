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В Туле 7 декабря ограничат продажу алкоголя из-за хоккейного матча

В Туле 7 декабря ограничат продажу алкоголя из-за хоккейного матча

Запрет будет действовать с 12.00 до 18.00.

В субботу, 7 декабря, тульская «Академия Михайлова» сойдётся на льду с действующим обладателем Кубка Харламова «СКА-1946». В связи с этим мероприятием вблизи стадиона с 12 до 18 часов ограничат продажу алкоголя.

Администрация города напоминает, что в связи с действующим законодательством во время проведения массовых мероприятий запрещена продажа алкогольной продукции в радиусе километра от места их проведения.

Ограничения будут действовать во время проведения и в течение трех часов после завершения матча. Спиртные напитки нельзя будет приобрести в радиусе километра от стадиона «Арсенал».

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Автор:
сегодня, в 11:34 0
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