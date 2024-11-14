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Тульского предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч за некорректную рекламу вейпов
Фото: ru.freepik.com.

Тульского предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч за некорректную рекламу вейпов

При этом директор магазина заявил, что дым на рекламных листовках — это пар от холода.

В тульском поселке Молодежном магазин электронных сигарет нарушил закон о рекламе. Директора оштрафовали на 10 тысяч рублей за демонстрацию курения на рекламных листовках, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Прокуратура Ленинского района сообщала, что магазин распространял в поселке листовки. На них был изображен персонаж, который держит в руке предмет, похожий на электронку, и выпускает дым.

При этом директор магазина заявил, что дым на листовке — это пар от холода, а вместо устройства для потребления никотинсодержащей продукции изображен световой меч.

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Автор:
сегодня, в 11:12 +1
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