  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 5 июня Землю накроет магнитная буря - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
5 июня Землю накроет магнитная буря
Изображение от stockgiu на Freepik.

5 июня Землю накроет магнитная буря

Выброс на Солнце произошел в ночь на 2 июня.

5 июня ожидается магнитная буря слабого класса — G1. Такой прогноз дают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным ученых, в ночь на 2 июня на Солнце случился выброс плазмы и в настоящее время он летит к Земле.

Снимок экрана 2024-06-04 173125.png

Медики говорят: магнитные бури могут вызывать головные боли, тошноту, сонливость и раздражительность. Метеочувствительным людям советуют провести этот день в спокойной обстановке. Особенно тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Рекомендованы такие меры предосторожности во время магнитной бури:

  • пейте много воды;
  • отдыхайте и избегайте излишней физической нагрузки;
  • питайтесь правильно, включайте в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами;
  • избегайте стресса и научитесь расслабляться и успокаиваться;
  • соблюдайте гигиену сна и следите за своим режимом сна;
  • следите за прогнозами и подготовьтесь заранее, чтобы снизить риск негативных последствий.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:34 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
магнитная буря

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские спортсменки стали призерами турнира по синхронному плаванию «Звезды Черноземья»
Тульские спортсменки стали призерами турнира по синхронному плаванию «Звезды Черноземья»
«Автокласс-Эксперт» открыл новую локацию в Туле
«Автокласс-Эксперт» открыл новую локацию в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.