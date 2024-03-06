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За два года в тульском перинатальном центре родилось более 8500 малышей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

За два года в тульском перинатальном центре родилось более 8500 малышей

Среди них 158 двоен и одна тройня.

5 марта в Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная выписка, посвященная двухлетию со дня открытия нового корпуса.

С 5 марта 2022 года здесь появились на свет 4390 мальчиков и 4185 девочек. Среди них 158 двоен и одна тройня.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский поздравил семью туляков с рождением первого ребенка. Девочку назвали Анной, она родилась 2 марта. Министр вручил родителям свидетельство о рождении, поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина и знак «Родившемуся на Тульской земле».

— Перинатальный центр Тулы, построенный по инициативе губернатора Алексея Дюмина 2 года назад, — это флагман акушерско-гинекологической службы региона. Здесь созданы все условия для реализации современных технологий рождения детей, комфорта мам и новорожденных. Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год Годом семьи. Мы радуемся вместе с мамами и папами наших малышей и ждём новых пополнений в семьях жителей региона, — сказал Михаил Малишевский.

В областном перинатальном центре оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь женщинам с осложнениями при беременности, родах и в послеродовом периоде, недоношенным детям и детям с различными видами врожденной патологии, в том числе с экстремально низкой массой тела.

В 2023 году на базе перинатального центра создан ситуационный центр по наблюдению за беременными. Его цель — обеспечить качественной медицинской помощью каждую жительницу области, которая ждет малыша.

Перинатальный центр укомплектован квалифицированным медперсоналом. Привлекать специалистов в это и другие медучреждения региона помогают нацпроект «Здравоохранение» и региональные меры поддержки — социальные выплаты, компенсация найма жилья, предоставление служебных квартир и коттеджей.

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