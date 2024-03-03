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Погода в Туле 4 марта: до плюс четырех и повышенное атмосферное давление
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 4 марта: до плюс четырех и повышенное атмосферное давление

На дорогах гололедица.

4 марта в Туле ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха днем — от -1 до +4°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст. 

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