Погода в Туле 4 марта: до плюс четырех и повышенное атмосферное давление

4 марта в Туле ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер восточной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха днем — от -1 до +4°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
На дорогах гололедица.
4 марта в Туле ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер восточной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха днем — от -1 до +4°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram