Под Тулой мужчина откусил незнакомцу нос: потерпевший согласился помириться за 250 тысяч рублей

Судом установлено, что 28 мая 2022 года пьяный житель поселка Первомайский Константин М. поругался с незнакомцем у магазина «Перекресток». Конфликт перерос в драку и Константин в ходе борьбы откусил оппоненту кончик носа. Потерпевшего доставили в больницу, а Константин сбежал с места преступления.

В ходе судебного процесса потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Он мотивировал свою просьбу тем, что подсудимый принес ему извинения, а также уплатил 200 000 рублей на проведение косметической операции и 50 000 рублей в возмещение причиненного морального вреда, никаких претензий к подсудимому не имел.

Ходатайство потерпевшего было удовлетворено — постановлением суда уголовное дело в отношении Константина М. прекращено.





