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Какую поддержку получают семьи бойцов СВО?

Какую поддержку получают семьи бойцов СВО?

Пакет мер поддержки постоянно расширяется и сейчас насчитывает уже 58 пунктов. 33 меры – финансовые, 25 – нематериальные.

При заключении контракта все участники СВО получают единовременную выплату. В 2024 году она по поручению губернатора увеличена со 150 000 руб. до 255 000 руб. Так, вместе с учетом выплаты Президента РФ, каждый участник СВО автоматически единовременно получает 450 000 руб.

Для членов семей участников СВО предусмотрены:

  • единовременная денежная выплата на каждого ребенка в размере 10 000 руб.;
  • единовременная выплата 30 000 руб. ребенку при поступлении в вуз;
  • компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт – до 50%;
  • компенсация расходов на догазификацию;
  • компенсация расходов на дорогу и аренду жилья в Туле для жителей других регионов.

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В 2023 году в регионе активно поддерживали семьи участников СВО. Так, к 8 Марта жены или мамы бойцов получили по 8000 руб. 

К 1 сентября семьям военнослужащих с детьми перечислили по 10 000 руб. на каждого ребенка, обучающегося в 1-11 классе. К Новому году выплата на ребенка составила 5000 руб. на каждого.

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В 2024-м году появилась еще одна мера поддержки: семьи бойцов получат единовременныую выплату в размере 15 000 руб. 

Получить ее может законная супруга или мама военнослужащего, проживающая на территории Тульской области. Заявление на выплату можно подать в МФЦ или через портал Госуслуги71.

Семьи участников СВО в Тульской области также имеют право на:

  • первоочередное зачисление в школы, детские сады, а также освобождение от платы за детский сад, бесплатное горячее питание для школьников и студентов колледжей и техникумов, предоставление путевок в летние оздоровительные лагеря;
  • бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий;
  • льготный проезд;
  • освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль;
  • содействие в трудоустройстве;
  • специализированную медпомощь и реабилитацию  и др.

Также с октября 2022 в регионе действует дисконтная карта «Zабота». Число партнеров проекта – более 1000.

Татьяна Абросимова, министр труда и социальной защиты Тульской области

– Широкий пакет мер поддержки участников СВО и членов их семей в Тульской области введен по поручению губернатора Алексея Дюмина. Они утверждаются в соответствии с потребностями людей и постоянно дополняются. Для нас эта работа является особенно актуальной и значимой. Поэтому все меры социальной поддержки, предоставление которых осуществлялось в 2023 году, продлены на 2024 год.

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Все участники СВО получают статус ветеранов боевых действий. Для них предусмотрены:

  • 50% компенсация расходов на оплату соцнайма, содержания и взноса на капитальный ремонт жилья;
  • путевки в санатории Черноморского побережья или Крыма;
  • ежегодная денежная выплата в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи;
  • льготный проезд в общественном транспорте.

Эвелина Шубинская, руководитель «Мой семейный центр»

– К каждой семьей участника СВО прикреплен социальной куратор, их в регионе сейчас 172. Куратор регулярно созванивается с семьей, уточняет её потребности, оперативно помогает решать все насущные вопросы.
 

Также семьи ветеранов могут рассчитывать на ежемесячную выплату от 1000 до 5000 руб., в зависимости от дохода семьи. Вдовам ветеранов боевых действий положена выплата в размере 4843 руб.

Получатели помощи очень высоко оценивают поддержку.

Ирина Гребенькова, жена военнослужащего

– У нас есть куратор, и она всегда на связи. Мы ежедневно пользуемся картой «Zабота», получали выплаты к 1 сентября, к Новому году, 8 Марта, ходили с ребенком на Ледовое шоу. Два года подряд дочка отдыхает летом в санатории на Черноморском побережье. Спасибо за поддержку и понимание важности наших проблем, а Алексею Дюмину – за личное участие в судьбе каждой семьи участников СВО.

Информация о мерах поддержки размещена на сайте zaschitnik71.ru, также получить консультацию можно по телефону «Семейной диспетчерской» по номеру 129.

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Автор:
сегодня, в 18:34 −7
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